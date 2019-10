Arzignano Valchiampo Modena, probabili formazioni | Due assenti in difesa per Zironelli

Dopo la dura sconfitta di Bolzano che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tifosi canarini, il Modena deve affrontare questa sera l’Arzignano per tornare subito ad un risultato positivo. Fischio d’inizio alle 17.30.

QUI MODENA - Due assenti per influenza tra i canarini: Zaro e Cargnelutti non saranno del match. La difesa sarà quindi composta da Ingegneri, Perna e Politti. Boscolo Papo fisso in mediana mentre in attacco Spagnoli potrebbe non esserci e ci sarà così spazio per Rossetti e Ferrario in coppia.

QUI ARZIGNANO - Scenderà in campo con un 4-4-2 la squadra veneta. Mister Colombo non potrà contare sugli assenti Casini e Heatley. Nel tandem d’attacco ci saranno Piccioni e Cais.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Perna, Politti; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, De Grazia, Bearzotti; Ferrario, Rossetti.

ARZIGNANO (4-4-2): Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Perretta, Maldonado, Balestrero, Pattarello; Piccioni, Cais.