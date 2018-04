Ascoli-Carpi, probabili formazioni | Per i biancorossi un'altra trasferta "calda"

Non c’è tregua per il Carpi, impegnato ad Ascoli (sabato, ore 15), con la settima gara nelle ultime quattro settimane, ed alla vigilia di un altro ciclo di ferro, infarcito di due partite al martedì. La serie B non consente relax o distrazioni. C’è da mettere il sigillo sulla salvezza, mancano ancora due o tre punti, e , vista la posizione in classifica dei biancorossi (noni), le porte di una seconda qualificazione di fila ai play-off non sono ancora chiuse. Una cosa alla volta. Prima di provare ad alzare la testa, ad acciuffare e superare Venezia e Cittadella (le uniche realisticamente alla portata), c’è da mettere al sicuro l’Obiettivo. Quello con la “O” maiuscola.

Calabro non ama la calcolatrice. E fa bene, visto che la sua squadra non è proprio in grado di fare punti allentando l’intensità e la corsa. Ad Ascoli, contro l’unica delle pericolanti che ha cambiato marcia (chiedere info al Bari, sconfitto al “Del Duca” di recente), sarà una battaglia, una delle più dure dell’anno che capita per giunta in un momento delicato della stagione. Punti doppi in palio, sia per il “Picchio” di casa che per lo stesso ambizioso Carpi, che tuttavia necessita di un approccio alle gare umile e concentrato, per evitare dolorosi passi falsi e nel contempo sfruttare le armi a disposizione. Quali? Sicuramente il portiere Colombi (imbattuto quest’anno per 13 volte). Lui stesso ricorda una paratissima proprio nel 4-2 dell’andata. E poi c’è pur sempre il marchigiano Melchiorri…

CALABRO – “L’Ascoli l’abbiamo visionata per bene, nelle ultime due gare in casa è partita fortissimo ed ha fatto risultato pieno. Ovvio che ci aspetta una gara di grande difficoltà, in un ambiente caldo ed al cospetto di un pubblico che spingerà non poco i nostri avversari. Cosmi è un allenatore eccezionale, lo sta dimostrando ancora una volta. A noi toccherà disputare una grande partita, senza pensare agli obiettivi finali. Faremmo solo confusione. Il nostro chiodo fisso è sempre quello. Ragionare sempre sulla base dei prossimi 90 minuti, preparandoci ad una partita alla volta e spingendo sempre a dovere negli allenamenti. Altre ricette per fare risultato io non ne conosco, né ha troppo senso parlare di obiettivi finali. Il tour de force è stato pesante, abbiamo qualche acciaccato. Il modulo? Nelle ultime gare, abbiamo adottato il 3-5-1-1, con il “sotto-attaccante”. Un sistema solo apparentemente più difensivo, ma che consente a due interni più propositivi di avvicinarsi di più alla porta. Sabbione lo portiamo in panchina, ma ha ancora dolore al collo del piede. Pasciuti è squalificato, un Concas al 100 per cento risolverebbe ogni nostro problema. Ma non è al massimo neanche lui. Mbakogu si allenerà con noi la prossima settimana, spero di averlo a Brescia. Senza Jerry, secondo me, i punti conquistati valgono di più”.

DAL CAMPO – Squalificato Pasciuti (246 presenze in biancorosso, quinto assoluto nel Carpi). Nell’Ascoli torna dopo due turni di stop Mignanelli (ballottaggio con Pinto sull’out sinistro). Clemenza o Varela in appoggio a Monachello in avanti.

PRECEDENTI - In serie B c’è soltanto quello dello scorso anno (1 aprile 2017): vittoria biancorossa per 1-2 con rete in extremis di Sabbione. Anche allora, prima di giocare il Carpi era a due punti dalla zona play-off...

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-1-1): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Martinho, Mignanelli; Lores Varela; Monachello. A disp.: Lanni, Venditti, De Santis, Pinto, Castellano, Kanoutè, D’Urso, Clemenza, Parlati, Rosseti, Baldini, Ganz. All.: Cosmi.

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Brosco, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Mbaye, Garritano, Di Chiara; Jelenic; Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Capela, Sabbione, Bittante, Giorico, Palumbo, Saric, Calapai, Concas, Saber, Malcore. All.: Calabro.