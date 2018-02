Bologna Sassuolo, probabili formazioni | Nessuna novità per i neroverdi

Momento di difficoltà per entrambe le squadre che sono in cerca di un cambio di rotta e di punti pesanti. Il Sassuolo non vince da sei partite, mentre il Bologna ha perso le ultime tre.

QUI BOLOGNA – Tanti assenti per mister Donadoni che non potrà contare su Palacio, Mbaye, Masina e Verdi, quest'ultimo fermato da una lesione muscolare. Al centro della difesa a a quattro andranno De Maio e Gonzalez, mentre in attacco chance per Destro.

QUI SASSUOLO – Ancora assente Letschert, la squadra sarà sempre la solita con Goldaniga e Acerbi centrali in difesa, Magnanelli sulla mediana con Missiroli e Duncan; in attacco confermato Babacar dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, De Maio, Gonzalez, Torosidis; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Destro, Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.