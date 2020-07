Bologna Sassuolo, probabili formazioni | Djuricic squalificato, Defrel dal primo minuto

Tempo di derby per i neroverdi che si sono riposati un giorno in più questa settimana avendo giocato l'anticipo di sabato, vinto contro il Lecce al 'Mapei Stadium'. Il prossimo impegno è domani sera alle 21,45 sul campo del Dall'Ara contro il Bologna che ha un solo punto in più in classifica rispetto al Sassuolo.

QUI BOLOGNA - Squalificato Soriano, al suo posto dovrebbe esserci Svanberg. Per il resto saranno tante le conferme per Mihajlovic rispetto alla squadra che ha battuto l'Inter. Come punta ci sarà Palacio, mentre in mediana Schouten e Dominguez. Tra i pali Skorupski.

QUI SASSUOLO - Rogerio rientra dalla squalifica e torna sulla fascia sinistra, mentre dovrà scontare un turno Djuricic, al suo posto pronto Defrel. A centrocampo ci sarà Magnanelli dal primo minuto insieme a Bourabia. Boga irrinunciabile in questo momento, insieme a Caputo che sarà la punta.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Magnani, Rogerio; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.