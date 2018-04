Brescia-Carpi, probabili formazioni | A Brescia parte il tour de force

Solo chi cade può risorgere. Il Carpi, caduto già dieci volte in questo campionato, in genere si rialza subito (è accaduto nove volte su dieci di fare risultato dopo una sconfitta). A Brescia, contro le “rondinelle” di Boscaglia (sabato, ore 15) i biancorossi cercheranno di rifarlo ancora contro un’avversaria in grande spolvero (sette punti in 3 gare), e non solo per il gusto della rivincita fine a sé stessa. Sono in palio tre punti pesanti, sia per chiudere definitivamente la questione salvezza, sia per puntare ad entrare nelle prime otto. Classifica immutata rispetto alla settimana scorsa. Venezia e Cittadella hanno imitato il Carpi perdendo clamorosamente e sono sempre lì, a 50, a portata di mano.

La pessima prestazione di Ascoli, il battibecco (con relative scuse social) tra Poli e un gruppo di tifosi e la necessità di “serrare i ranghi” (parole e musica del sito ufficiale del club) in vista del triplice impegno in otto giorni (martedì Perugia al Cabassi, poi a Parma) hanno determinato la partenza per il ritiro anticipato fuori città, nei pressi proprio di Parma. C’è anche un pizzico di scaramanzia in questa scelta, attuata anche lo scorso anno dopo uno stop esterno (ad Avellino) rivelatasi poi propedeutica ad un rush finale decisamente “importante”, con approdo alla finale playoff.

Parla solo mister Calabro, responsabile fin che si voglia delle sconfitte, ma di certo non è lui quello che ha perso palla sulla tre-quarti o si è “addormentato” in area di rigore. Il tecnico salentino medita il riscatto. A patto che tutti diano qualcosa in più, e che le famose “motivazioni” non siano sbandierate un tanto al chilo alla vigilia ma non dimostrate sul terreno di gioco. A Brescia, in soldoni, ci vorrà ben altro Carpi per tenere testa alla frizzante formazione guidata da Roberto Boscaglia, capitanata dall’”evergreen” Caracciolo, rimpolpata dall’esperienza di Gastaldello, ma che ha pure diversi giovani di grande qualità. “Sarà una partita contro una diretta concorrente che venderà cara la pelle con dinamismo e organizzazione. Il Brescia viene da un risultato importantissimo fuori casa, a Venezia, che ha generato anche molto entusiasmo”. Cosa non deve ripetere il Carpi a Brescia? “Occorre un approccio diverso alla gara e non dobbiamo complicarci la partita da soli, tornando a mettere in campo quello che ci ha permesso finora di essere una squadra fastidiosa per tutti, difficile da battere. Soprattutto a livello di atteggiamento e di carattere, mettendo in secondo piano i tatticismi, sapendo che l’organizzazione tattica è importante per stare bene in campo ma la prerogativa principale è l’atteggiamento. Il ritiro? Stiamo uniti per queste partite, ripristiniamo anche tanto stress a cui la squadra è stata sottoposta nell’ultimo periodo con tante gare ravvicinate e recuperiamo al meglio tra le altre tre gare ravvicinate che ci attendono nei prossimi sette giorni. Pronti ad affrontarle tutte al massimo”.

DAL CAMPO – Fuori Mbakogu e Nzola, torna Pasciuti (che ad Ascoli era squalificato). Mbakogu è all’ottava assenza di fila. Ballottaggi Brosco-Capela in difesa, Di Chiara o Mbaye (con Pasciuti sull’esterno oppure in mezzo a seconda della scelta). Calabro potrebbe anche ripescare Giorico. In avanti Concas con Melchiorri.

ANTEPRIMA E PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spolek, Caracciolo, Furlan. A disp.: Pelagotti, Lancini, Meccariello, Torregrossa, Martinelli, Embalo, Okwonkwo, Curcio. All.: Boscaglia.

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Pasciuti, Garritano, Di Chiara; Concas; Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Brosco, Sabbione, Malcore, Giorico, Palumbo, Saric, Calapai, Mbaye, Jelenic, Saber. All.: Calabro.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale (assistenti Mastrodonato/Intagliata; quarto ufficiale Sala)