Brescia Sassuolo, probabili formazioni | Ancora Pegolo in porta, riposo per Magnanelli

In campo questa sera i neroverdi per il recupero del match di Brescia, rinviato per la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. I neroverdi hanno ottenuto buoni risultati contro Juventus e Milan, pareggiando in entrambi i casi in trasferta, ma ora sono chiamati a vincere per migliorare la classifica che non lascia tranquilli. I bresciani sembrano aver cambiato passo dall’arrivo di Corini e sono reduci da due vittorie consecutive.

QUI BRESCIA - Assente Joronen in porta, al suo posto ancora Alfonso. Rientra invece Cistana in difesa e giocherà dal primo minuto. Non ci saranno tanti cambiamenti o turnover, con centrocampo e attacco confermati.

QUI SASSUOLO - Possibile turno di riposo per Magnanelli, a centrocampo sarà invece confermato Locatelli con Duncan e Obiang ai fianchi. In attacco De Zerbi non rinuncia alla qualità di Berardi, Caputo e Boga. Tra i pali ancora spazio a Pegolo, tra i migliori in campo a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Duncan, Locatelli, Obiang; Boga, Caputo, Berardi.