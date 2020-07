Cagliari Sassuolo, probabili formazioni | Tanti assenti tra i neroverdi, Nainggolan campionato finito

Grande consapevolezza per il Sassuolo dopo il pareggio con la Juventus che poteva essere anche una vittoria. Questa sera c’è la trasferta di Cagliari, con tantissimi cambiamenti di formazione, ma i neroverdi sono abituati. I padroni di casa arrivano invece da una sconfitta contro la Sampdoria.

QUI CAGLIARI - Assente Ionita per squalifica e fuori fino a fine stagione Nainggolan dopo l’infortunio subito domenica scorsa a Marassi. In difesa possibilità per Ceppitelli con Carboni e Pisacane. A centrocampo ci sarà Birsa, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Joao Pedro e Simeone.

QUI SASSUOLO - Problemi di assenze per De Zerbi che deve fare i conti con le squalifiche di Berardi, Magnanelli e Bourabia. In porta potrebbe toccare a Pegolo, mentre in difesa Toljan e Rogerio sono in dubbio, al loro posto pronti Magnani e Kyriakopoulos. A centrocampo possibile presenza per Ghion insieme a Locatelli, mentre in attacco dal primo minuto ha un’altra chance Raspadori.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Ghion; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.