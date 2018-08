Cagliari Sassuolo, probabili formazioni | Neroverdi verso la conferma

Torna in campo questa sera il Sassuolo alle 20.30 dopo il grande esordio con vittoria contro l'Inter. Appuntamento alla Sardegna Arena contro il Cagliari, reduce da una sconfitta in casa dell'Empoli.

QUI CAGLIARI - Rientra dalla squalifica Srna che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Assenti Joao Pedro e Ceppitelli per problemi fisici. Maran opterà per la difesa a quattro e il trequartista, Castro, che sarà alle spalle egli ex neroverdi Farias e Pavoletti.

QUI SASSUOLO - Niente sorprese per il Sassuolo che cercherà di ripetere la prestazione di domenica scorsa senza cambiare la formazione. Peluso assente, sulla sinistra ancora titolare Rogerio. Sul lato opposto ci sarà Lirola, mentre al centro della difesa giocherà la coppia Ferrari-Magnani. Bourabia dovrebbe essere titolare a centrocampo; confermato l’attacco con Berardi, Boateng e Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Klavan, Romagna, Lykogiannis; Barella, Cigarini, Ionita; Castro; Farias, Pavoletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.