Carpi-Bari, probabili formazioni | Calabro: "Ci vuole un Carpi ad alta intensità"

Mai una partita “normale” in un sabato qualunque. Carpi-Bari va in scena per la quarta volta al “Cabassi” (giovedì 29, ore 20,30), e mai nel giorno designato per le gare di B. Dopo due martedì (2014, 1-2 per i pugliesi; 0-0 nel 2015, con storica promozione del Carpi in serie A), e il 2-0 dello scorso 17 aprile (Pasquetta, tanto per gradire), ecco un serale tra Natale e Capodanno, al freddo ed al gelo. Se però tutte le gare fossero come quella di Cittadella, i biancorossi di Calabro andrebbero di corsa dal notaio a firmare per giocare sempre di giovedì… Anche stavolta i punti in palio sono sempre tre, e se la grancassa mediatica suona per il Bari, la “piazza importante” che “merita altri palcoscenici” secondo la fiera del luogo comune, il Carpi non ha meno bisogno degli illustri avversari di un risultato pieno. Sorprendente sì, alla luce del budget impiegato ad inizio stagione nella costruzione dell’organico, ma visto il rendimento esterno della squadra di Grosso, non sarebbe impossibile.

DUE FILOSOFIE OPPOSTE - Sono finiti da un pezzo i tempi in cui a Bari il Carpi faceva simpatia e non solo per i colori sociali (gli stessi del club pugliese): la B conquistata nel 2013 ai danni dell’odiato Lecce fece guardare con curiosità nel capoluogo pugliese questa “squadretta di paese” (fatevi un giro sui social…). Un po’ meno sorrisi ci furono due anni dopo, quando il Carpi di Castori passò in maniera rocambolesca al “San Nicola” con gol di Mbakogu, uno che quando vede i “galletti” non si fa pregare gonfiare la rete sin dai tempi della Juve Stabia. Carpi e Bari, due realtà agli antipodi per stile e filosofia, ed anche per pubblico allo stadio. Quello barese è assai esigente e numeroso. Da due stagioni a Bari c’è Sogliano, ds del Carpi per pochi mesi nel 2015 nella prima parte della A. Col dirigente alessandrino il presidente Giancaspro non ha badato a spese neanche quest’anno.

CALABRO - “Quella col Bari è una partita con tante sfaccettature” – dichiara il tecnico biancorosso – “ci sono tanti ex e io sono leccese, ma poi quello che conta sono i punti e la prestazione. Il Bari ha Galano ed Improta ma soprattutto arriva al tiro dopo un palleggio insistito soprattutto nella propria metà campo. Cercheremo di limitarne le potenzialità, costringendoli con i raddoppi a ripiegare sull’esterno. Vogliamo chiudere bene questo tour de force di queste ultime settimane fatto da impegni ad alta intensità contro squadre di alto livello e , e per farlo i ragazzi hanno accettato anche di allenarsi il giorno di Natale. E’ stato un periodo molto faticoso e stressante, sia a livello fisico che mentale, ma poi durante la sosta ci sarà il tempo per recuperare”. Capitolo assenze: “ Le solite” – conferma Calabro – “Brosco si è allenato regolarmente, così come Verna che a Cittadella aveva subito una piccola botta, niente di grave”. Mercato: “Sono concentrato sulla partita col Bari, ma non parlerò neanche di questo neanche in seguito perché ho rispetto e fiducia nel lavoro del club”.

DAL CAMPO – Due squalificati nel Carpi: Sabbione (3 giornate, sconta la seconda) e Poli. Recuperati Brosco e Pachonik, assenti a Cittadella. In attacco Malcore accanto a Mbakogu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI: (3-5-2): Colombi; Capela, Brosco, Ligi; Pachonik, Belloni, Mbaye, Verna, Pasciuti; Mbakogu, Malcore. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Vitturini, Calapai, Nzola, Saric, Saber, Concas, Bittante, Carletti, Yamga. All.: Calabro.

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Tonucci, Marrone, D’Elia; Tello, Basha, Iocolano; Galano, Floro Flores, Improta. A disp.: Berardi, De Lucia; Capradossi, Cassani, Diakitè, Fiamozzi, Petriccione, Busellato, Salzano, Nenè, Brienza, Kozak. All.: Grosso.

ARBITRO: Ghersini di Genova (Tardino, Bresmes/Rapuano)