Carpi - Cremonese | Anteprima e probabili formazioni

Solo due settimane fa la grigia partita di Novara aveva autorizzato brutti pensieri. Sono bastate due vittorie con Spezia e Salernitana ed ecco le prospettive del Carpi sono cambiate da così a così. Sabato al “Cabassi” arriva la Cremonese (ore 15) e i biancorossi hanno la possibilità di mettere la freccia e di entrare con tutti e due i piedi nella zona playoff. La condizione fondamentale, è, ovviamente centrare il successo a spese dei lombardi, che in trasferta non perdono da mesi. Quella che cerca il rinnovato Carpi è di certo un’impresa difficile, ma in questa serie B non impossibile. La Cremonese, arrabbiata per la sconfitta casalinga con la Pro Vercelli, occupa stabilmente da mesi la zona play-off e, pur essendo una neopromossa, ha mostrato quasi sempre un buon calcio, unito a sostanza e carattere. Non è poco.

Conferma tutto Calabro nella conferenza della vigilia “ Nei numeri c’è la spiegazione” – dice il tecnico salentino – “Ultime nove trasferte, due vittorie e nessuna sconfitta. Questo per sottolineare le difficoltà del match contro una Cremonese di ottimo livello”.

Il Carpi, nonostante il blitz di Salerno è un tantino sotto pressione per mano del maggiore azionista Bonacini. Non è ancora il Carpi che vuole lui. Calabro non si sente sotto pressione? La presenza del patron in settimana ci ha fatto solo piacere” – ha detto il tecnico nella conferenza pre-Cremonese – “ lui ci esorta a non abbassare mai la tensione e l’aspetto mentale. Noi accettiamo di buon grado i suoi consigli, anche e soprattutto nei momenti positivi. Saper essere critici anche dopo le vittorie non è da tutti, anche personalmente mi sta facendo crescere. Questa società ci tiene molto a mantenere sempre alta la tensione, serve a me come allenatore per completare la mia formazione e ai giocatori che non devono pensare che bastino prestazioni come quella di Salerno per vincere le partite”. Venticinque convocati, prima volta anche per Palumbo, la rosa è ampia e ricca di alternative. “Sì. Con gli ultimi arrivati Di Chiara e Garritanoci ampliano il ventaglio delle possibilità perché sono adatti sia al 4-4-2 che al 3-5-2”. Obiettivi a lungo termine? “Per carità, sono concentratissimo sulla partita di domani (sabato, n.d.r.), basta e avanza. L’arrivo dei nuovi ha aumentato il tasso di esperienza di una squadra molto giovane”. Il Carpi è guarito dal “mal di gol”? “Non saprei, ci vado cauto nel dare per risolti determinati problemi. Tuttavia con Melchiorri e col cambio di modulo, mantenendo sempre l’atteggiamento giusto, qualcosa si è visto”. Come sta Mbakogu? “E’ convocato, valutiamo all’ultimo istante, tra l’altro in settimana è stato pure colpito da un virus”.

Ci sarà un buon pubblico. Dalla vicina Cremona (un’ora e un quarto di auto) arriveranno in tanti, il settore ospiti è di fatto esaurito. Non convocati nei grigiorossi Arini e Paulinho. E questa, anche se Tesser ha a disposizione un ottimo organico, è di certo un’ottima notizia per Calabro.

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Brosco, Poli, Di Chiara; Pasciuti, Verna, Mbaye, Garritano; Melchiorri, Nzola. Altri convocati: Serraiocco, Brunelli; Capela, Ligi, Sabbione, Saric, Pasciuti, Nzola, Giorico, Saber, Malcore, Mbakogu, Concas, Bittante, Calapai, Palumbo, All.: Calabro.

CREMONESE (4-3-3). Ujkani; Almici, Claiton, Canini, Renzetti; Croce, Pesce, Cavion; Piccolo, Scappini, Brighenti. Altri convocati: Ravaglia, D’Avino, Procopio, Cinaglia, Macek, Sbrissa, Cinelli, Cavion, Castrovilli, Scamacca, Marconi, J. Gomez, Garcia Tena. All.: Tesser.

ARBITRO: Piscopo di Imperia.

ASSISTENTI: Citro di Battipaglia e Cecconi di Empoli.

QUARTO UFFICIALE: Rapuano di Rimini.