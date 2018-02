Carpi-Entella, probabili formazioni | Per i biancorossi il riscatto passa dal Cabassi

Dopo le tre sberle rimediate a Foggia il Carpi è chiamato al riscatto contro la Virtus Entella al Cabassi (ore 15) nel primo di tre incontri nei prossimi otto giorni che tanta parte avranno nell’economia del torneo biancorosso. Prima del Pescara (martedì in Abruzzo) e del Venezia (posticipo domenicale), tocca all’Entella contrastare la voglia di rialzarsi del gruppo di Calabro, che già in altre circostanze, dopo una pesante sconfitta, è riuscito a tirare fuori prestazione e risultato (vedi Parma a novembre). I liguri, impelagati nella zona play-out, avrebbero sulla carta qualità decisamente superiori alla classifica, e pur se privi di Eramo, Luppi, Troiano e Nizzetto, vanno affrontati con le pinze. Mister Calabro dei chiavaresi ha il massimo rispetto: “La Virtus Entella è una squadra sempre molto difficile da affrontare, nelle ultime gare è passata ad un 5-3-2, vincendo a Terni e pareggiando in casa col Pescara. Quello di Chiavari è un ambiente compatto, abituato a lottare per la salvezza e proprio come noi giocheranno col coltello tra i denti per raggiungere quell’obiettivo. “A Chiavari nel match d’andata facemmo una partita per portare a casa punti come poi è successo, rischiammo anche di vincerla nel finale. Ora però loro sono una squadra completamente diversa, allora cercavano di dare la stessa importanza alla fase offensiva e difensiva, ora sono più attenti a non concedere spazi”.

Mbakogu è convocato, giocherà? “Abbiamo buone speranze di averlo, Jerry ha gestito la settimana in funzione del solito dolore al ginocchio, ma è un giocatore di cuore, ci tiene ad esserci”. E con lui, il Carpi ha ben altro peso specifico…

Il tecnico analizza anche gli errori di Foggia, con la speranza che un Carpi simile non si abbia più a vedere: “Dopo ogni partita, a prescindere dal risultato, ci troviamo con lo staff tecnico e dirigenziale per analizzare quelle che sono state le cose positive e negative. Anche nei risultati positivi bisogna sempre analizzare dove migliorare. Avevamo preparato la partita di Foggia in un modo che si è visto solo nei primi minuti, poi ci siamo sfaldati e perso certezze e questo non deve accadere. Eravamo molto carichi prima della partita, ma ci sono dei momenti delle gare in cui devi far passare la tempesta e aprire l’ombrello, se non lo fai ti bagni. Loro erano in fiducia e gli riusciva tutto davanti a 20 mila persone e noi avemmo dovuto coprirci con l’ombrello con umiltà, serrare i ranghi e provare poi a uscire quando la tempesta fosse finita”.

“Non dobbiamo perdere le misure tra i reparti, mantenere equilibrio. Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa: gli ultimi risultati e il mercato possono aver fatto pensare a qualcuno che si possano vincere le partite senza fare prestazioni da Carpi, umili, della squadra che si deve salvare. E questo non deve accadere, dobbiamo giocare sempre come una squadra che si deve salvare, perché il nostro obiettivo è arrivare prima possibile a 50 punti”.

DAL CAMPO – Brosco è out (menisco, già operato torna fra un mese), ancora indisponibile anche Belloni. Nell’Entella forfait di Eramo, pronto

ANTEPRIMA E PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Di Chiara; Concas, Verna, Mbaye, Garritano; Mbakogu, Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Capela, Giorico, Calapai, Bittante, Saric, Sabbione, Jelenic, Pasciuti, Nzola, Malcore. All.: Calabro.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Iacobucci; Ceccarelli, Benedetti, Cremonesi; Belli, Ardizzone, Acampora, Crimi, Alijii; Aramu, La Mantia.

A disp.: Paroni, Massolo, De Santis, Pellizzer, Brivio, Icardi, Di Paola, Currarino, Gatto, De Luca, Lullaku, Petrovic. All.: Aglietti

ARBITRO: Balice di Termoli (assistenti Sechi di Sassari e Grossi di Frosinone quarto ufficiale Minelli di Varese)