Carpi - Fano, probabili formazioni | Obiettivo tre punti per festeggiare i 110 anni

Una gara particolarissima per il Carpi quella che va in scena domani pomeriggio (ore 17.30) al “Cabassi”. Arriva l’Alma Fano (che in trasferta ha fatto il pieno nelle ultime due uscite) nel giorno dei festeggiamenti per i 110 anni del sodalizio biancorosso. Molti ex sfileranno sul prato all’intervallo, e tutti hanno scritto, chi più, chi meno, la storia di questo club. Gli “eroi” della promozione in serie A giocano ancora tutti e, vista l’impossibilità di presenziare fisicamente, si sono sbizzarriti. Diversi i videomessaggi che la società di via Abetone ha diffuso sui suoi canali social. Tra i tifosi c’è chi pensa al derby col Modena di giovedì sera.

Ma Riolfo, il tecnico biancorosso è decisamente sul pezzo: “I 110 anni? Sono sicuramente un traguardo molto importante per la storia del Carpi. Sarebbe bello festeggiare il compleanno con una vittoria e per questo dobbiamo rimanere concentrati sul nostro evento che dura 90′ ed è la partita col Fano. Fare una gara intera con la qualità e l’aggressività messi a Gubbio nella prima mezz’ora è l’obiettivo. La realtà dice che esistono anche gli avversari, i quali si possono annullare giocando meglio e tenendo conto che negli episodi ci sono equilibri emotivi che a volte incidono sulla la partita più della tattica”. GLI AVVERSARI - “Il Fano? E’ partito in ritardo e ha faticato all’inizio del campionato, ma si è riequilibrato velocemente. La squadra mediamente è molto giovane e sta raccogliendo ciò per cui sta lavorando con molta organizzazione. Hanno messo in difficoltà la Reggio Audace qualche giornata fa, quindi ho massimo rispetto”.

DAL CAMPO – Riolfo non si sbottona sulla formazione Fofana e Maurizi scalpitano per giocare dal 1’, magari per far rifiatare Pezzi e Saric. E Vano ci sarà? “E’ rientrato giovedì e sta discretamente meglio. Vedremo se sarà della partita. Anche Sarzi Puttini è rientrato questa settimana in gruppo e speriamo di recuperarlo al più presto possibile. Boccaccini ha avuto un problema, l’abbiamo tenuto a riposo per aiutarlo nel recupero ed è tornato pure lui giovedì”. E’ pronto Carletti, sul quale il tecnico aggiunge: “Ha un percorso particolare, è arrivato al Carpi in Serie B dai dilettanti e ha vissuto la “terra dura”. Quotidianamente dimostra di essere un gran lavoratore e ha la stima di tutti. Per ora le circostanze l’hanno visto come un vice di Vano, ma in estate abbiamo voluto che rimanesse e sta avendo le sue occasioni”.

MODENA - “Il derby? Non ci pensiamo assolutamente. La febbre per il derby c’è sin dal giorno del sorteggio del calendario ma ci penseremo solo da domani sera. Dovremo essere bravi a cavalcare le sensazioni positive che ci trasmettono i tifosi e i risultati in campo”.

CURIOSITA’ – Sono diversi gli ex, e tutti da parte biancorossa: il dg Stefanelli, e poi Nobile, Clemente (fanese doc), Boccaccini e Pellegrini.

COSI’ IN CAMPO?

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Lomolino; Saber, Pezzi, Carta; Saric; Vano, Jelenic.

FANO (4-3-3): Viscovo: Tofanari, Di Sabatino, Gatti, De Vito; Carpani, Sapone, Parlati: Sarli, Barbuti, Baldini. All.: Fontana.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino. ASSISTENTI: Collavo di Treviso e Marchetti di Trento.