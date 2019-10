Carpi - Feralpisalò, probabili formazioni | Per i biancorossi l'obiettivo è ripartire

Torna al “Cabassi” il Carpi dopo le due sconfitte di fila in casa della Reggiana prima e del Piacenza poi. L’avversaria si chiama Feralpisalò, (fischio di inizio alle 17.30) presa in mano dall’ex Sottili proprio in settimana in sostituzione dell’esonerato Zenoni. Il tecnico toscano guidò il Carpi nel salto in Prima Divisione nel 2011. I “leoni del Garda” non sono certo “comodi” per i biancorossi chiamati a ridurre drasticamente, se non ad eliminare del tutto, gli errori commessi nei due derby perduti nel giro di quattro giorni.

E’ d’accordo Riolfo che analizza così il match in sede di vigilia: “Quella contro la Feralpi vale di certo tre punti come le altre partite. La sequenza delle gare ci ha portato a non farne neanche uno nelle ultime due ma non dobbiamo dimenticare quanto di positivo abbiamo fatto finora. A Reggio è stata disputata comunque un’ottima partita, mentre a Piacenza abbiamo smarrito un po’ di identità nella seconda parte del primo tempo. Ora cerchiamo di rimetterci in carreggiata anche a livello di punti. A Piacenza ho avuto uno sfogo dai toni alti perché non possiamo permetterci di perdere concentrazione e decisione per tutti e 90 i minuti. Abbiamo analizzato la partita con la squadra, lavorando sugli errori commessi sperando di non ripeterli. Adesso proviamo ad alzare sempre un po’ l’asticella per tirare fuori il massimo da ognuno di loro. La FeralpiSalò l’ho vista due volte dal vivo: con la Reggiana fecero fatica, mentre col Modena sono molto migliorati a livello tattico e atletico. Col cambio di allenatore non abbiamo riscontri a livello tattico, ma la rosa della Feralpi è di grande qualità con giocatori esperti e importanti. Avranno voglia di rivalsa, in sette giornate è la sesta sfida per noi contro squadre candidate a un campionato di vertice. Questa settimana la squadra ha lavorato molto bene, ritrovando anche freschezza dopo le tre partite ravvicinate. Jelenic? E’ recuperato completamente, abbiamo aspettato qualcosa un più per non rischiare ricadute. Al fianco di Vano si giocano due posti in quattro: Jelenic, Biasci, Maurizi e Saric”. Ancora fuori gioco Sarzi Puttini.

PRECEDENTI – uno solo a Carpi con la squadra verdeblu, e risale alla stagione 2012-13. Al Cabassi il 25 novembre 2012 finì 3-0. Al ritorno 1-0 per i biancorossi.

GLI EX – Sono quattro e tutti di parte bresciana. Stefano Sottili, Cristiano Masitto e Matteo Pantaleoni. Uno staff tecnico-atletico che debutta proprio domani. In campo Elia Legati, al Carpi nel torneo 2013-14.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Lomolino; Saber, Pezzi (Fofana), Carta; Saric (Maurizi); Jelenic (Biasci), Vano. All.: Riolfo.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): De Lucia; Zambelli, Legati, Giani, Contessa; Magnino, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Maiorino; Caracciolo. All.: Sottili.

ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia (D’Apice/Somma).