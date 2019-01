Carpi-Foggia, probabili formazioni | Per i biancorossi riparte la caccia alla salvezza

Carpi, inizia un “altro” campionato. Dopo la lunga sosta e le novità dal mercato (Kresic in difesa, Vitale a centrocampo, Marsura in attacco), i biancorossi cominciano il 2019 contro il Foggia al “Cabassi” (ore 15). E’ già una di quelle partite che valgono doppio alla luce della posizione in classifica dei pugliesi, penalizzati di 8 punti e costretti a sgomitare nei bassifondi, a dispetto di un potenziale decisamente degno di ben altri obiettivi.

Il Foggia, poi, nelle ultime tre gare contro il Carpi, ha fatto dieci gol e nove punti. Una bestia nera per i biancorossi, mai però guidati da Castori, visto che in panchina all’andata c’erano Chezzi e Bortolas e l’anno scorso Calabro.

In più c’è la maledizione della prima giornata di ritorno: negli ultimi anni, a parte un pareggino casalingo col Vicenza, sono arrivate solo sconfitte. A Castori però le cabale e il passato non interessano: “Mi aspetto un Carpi pronto a dare battaglia, motivato e concentrato. Forse il ritmo gara dopo la sosta non l’abbiamo come si converrebbe, ma intanto ho recuperato tutti gli acciaccati, Mbaye, Sabbione, Concas e Piscitella. In più i nuovi: a gennaio è difficile trovare i profili giusti. Mi ritengo soddisfatto dei ragazzi che sono venuti a darci una mano: Kresic è un centrale difensivo abile nel gioco aereo, Vitale è un centrocampista di piede mancino che può alzare il livello tecnico, Marsura ci sarà utile sia da seconda punta che da ala sinistra”. E’ stato annunciato ufficialmente anche il nuovo ds Casella (ex Gozzano) che va ad integrare l’organigramma biancorosso. Sarà presentato in settimana.

Nel Foggia assente Kragl squalificato e Camporese infortunato, sono recuperati Deli e Rizzo. Il mercato ha portato in dote Greco della Cremonese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Buongiorno; Concas, Sabbione, Vitale, Jelenic; Machach; Arrighini. A disp.: Serraiocco, Piscitelli, Ligi, Frascatore, Kresic, Saric, Piscitella, Di Noia, Mokulu, Wilmots, Vano, Marsura. All.: Castori.

FOGGIA (3-4-2-1): Noppert; Loiacono, Tonucci, Martinelli; Zambelli, Agnelli, Gerbo, Ranieri; Galano; Iemmello, Mazzeo. A disposizione: Bizzarri, Sarri, Rubin, Boldor, Rizzo, Dramè, Cicerelli, Busellato, Deli, Chiaretti, Gori. All.: Padalino.

ARBITRO: Pillitteri di Palermo (assistenti Tardino di Milano e Soricaro di Barletta; quarto ufficiale Minelli di Varese).

