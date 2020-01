Carpi-Padova, probabili formazioni | Al Cabassi c'è l'anticipo con il Padova

Incerottato, rimaneggiato, stanco e provato dalla doppia trasferta di Vicenza e Cesena. Ma comunque pronto a dare fondo ad ogni energia, per confermarsi lassù in classifica. Contro il Padova (20.45, stadio “Cabassi”) Riolfo, viste le assenze di Vano, Jelenic e Maurizi (squalificati, per quest’ultimo ricorso respinto), Saric, Pellegrini e Lomolino, con Rossoni in panca quasi per onor di firma, dovrà per forza di cose “inventarsi” qualcosa, per giunta di fronte ad un’avversaria che proprio qualche giorno fa ha ritrovato – col nuovo tecnico Andrea Mandorlini – anche il sorriso ed i tre punti. Un cambio di modulo non è da escludere a priori, ma sarebbe comunque l’ultima ratio. Tutte da verificare, invece, le energie residue dal doppio impegno ravicinato.

Riolfo, tuttavia, fa professione di ottimismo: “Mi aspetto una partita bellissima” – dice – contro un’avversaria di alto livello, ricca di esperienza e costruita certamente per andare in serie B. Loro hanno attraversato un periodo non positivo, ma Mandorlini è un allenatore esperto e gli effetti si son visti immediatamente. A Cesena noi abbiamo speso tantissimo per sopperire alle tante assenze, Tuttavia nei ragazzi ho visto l’atteggiamento giusto, hanno voglia di fare ed ottenere. Purtroppo abbiamo delle defezioni in ruoli particolari, e c’è chi ha giocato fuori ruolo con grande spirito di adattamento. Prima di pescare eventualmente dal mercato, valuteremo attentamente le risorse al nostro interno”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Sabotic, Ligi, Boccaccini, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Simonetti; Biasci, Cianci. A disp.: Rossini, Celeste; Rossoni, Varoli, Varga, Bellini, Fofana, Carletti, Tommasone, Mastaj, Biancheri. All.: Riolfo.

PADOVA (4-3-3); Merelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Fazzi; Germano, Ronaldo, Halfredsson; Santini, Litteri, Nicastro. A disp.: Galli, Capelli, Lovato, Dallara, Rondanini, Baraye, Buglio, Castiglia, Mandorlini, Piovanello, Soleri, Litteri. All.: Mandorlini.

ARBITRO: De Santis di Lecce.