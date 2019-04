Carpi - Pescara, probabili formazioni | Per i biancorossi è proprio l'ultima chiamata

A meno cinque da Foggia e Livorno – che si scontrano allo Zaccheria -, a cinque gare dal termine. Il Carpi che attende il Pescara al Cabassi (Pasquetta, ore 21) ha un solo risultato per tenere vive le speranze di salvezza. Battere gli abruzzesi senza se e senza ma. Solo due vittorie nel 2019 (contro Spezia e Padova) in quindici terribili partite in cui la squadra di Castori ha messo insieme solo nove punti. Il Pescara, di contro, ha perso le ultime quattro giocate lontano dal “Cornacchia” e confida proprio nella gara di lunedì per fare bottino pieno. Curiosa l’altalena nei precedenti (sette), con nessun pareggio e vittorie alternate dell’una e dell’altra. Conduce il Delfino 4-3, quindi dovrebbe toccare stavolta agli emiliani…

Castori: “Le parole non servono, rischiamo di diventare ripetitivi. C’è solo da fare una cosa, prendersi i tre punti lunedì sera. Ci crediamo, abbiamo di sicuro le possibilità per farlo, a patto di mantenere per tutta la gara concentrazione e determinazione, attenzione e pazienza, senza lasciarci prendere dal nervosismo o dalla frenesia del “tutto e subito”. In allenamento ho fatto di tutto per caricare la squadra, ad “istruirla” a non lasciarsi vincere dalla pressione che inevitabilmente avremo. Stiamo abbastanza bene, di sicuro meglio di Lecce, rispetto ad una settimana fa registriamo meno infortunati, ritroviamo Cisse, mentre per Mustacchio e Concas aspetto fino all’ultimo, visto che mancano ancora 48 ore”.

QUI PESCARA – Tante le assenze tra i biancoazzurri. Debutta il giovane Bettella (classe 2000), vista la penuria di centrali (out Campagnaro, Scognamiglio e Gravillon). A centrocampo pure la squadra di Pillon non ha scelta. Giocano, per “amore” o per forza Memushaj, Brugman e Crecco.

ANTEPRIMA E PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-2): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Poli, Rolando; Mustacchio, Coulibaly, Vitale, Pasciuti; Marsura, Arrighini.

A disp.: Serraiocco, Suagher, Kresic, Pezzi, Suagher, Marcjanik, Buongiorno, Piscitella, Romairone, Saric, Vano, Cisse. All : Castori.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Perrotta, Bettella, Del Grosso; Memushajm Brugman, Crecco; Marras, Mancuso, Sottil. A disp.: Kastrati, Farelli; Ciofani II, Elizalde, Pinto, Capone, Bellini, Antonucci, Camilleri. All.: Pillon.

ARBITRO: Minelli di Varese (Rossi di Novara, Luciano di Lamezia Terme; quarto uomo Rossetti di Ancona).

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!