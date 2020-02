Carpi - Piacenza, probabili formazioni | Con il piacenza a caccia del bis

Altro giro, altro derby. Di nuovo al “Cabassi”, di nuovo alle 15. Il Carpi aspetta il Piacenza (attardato in classifica ma non meno pericoloso della Reggiana) con un solo obiettivo. Temere il passo di Vicenza (7 punti più su) e Reggiana (+1), impegnate in casa contro le non irresistibili Virtus Verona ed Arzignano. Niente conferenza della vigilia, come una settimana fa. Riolfo ha qualche problemino di formazione. Penuria di esterni (Pellegrini e Lomolino out, Rossoni e Sarzi Puttini non al meglio), per cui dovrebbe esserci di nuovo il sacrificio di Pezzi e l’inserimento del giovane Varoli. Conferma per Simonetti davanti alla difesa. In avanti Jelenic a supporto di Biasci e di Cianci, con quest’ultimo alle prese con qualche acciacco che per fortuna del Carpi non ne dovrebbe pregiudicare l’impiego dal 1’.

Nel Piacenza assente Nicco squalificato, tocca a Cattaneo. Franzini ha avuto alla vigilia parole di elogio nei confronti dei suoi avversari, definiti come “la squadra più completa del girone”, per giunta “tirata a lucido dopo la miglior prestazione dell’anno contro la Reggiana”. Ma in cuor suo spera, legittimamente, di poter giocarle un brutto scherzo, riaprendo la corsa al terzo posto, ora distante nove lunghezze. Starà al Carpi, dal canto suo, interpretare nel migliore dei modi un match scorbutico per ottenere gli importantissimi tre punti in palio.

I PRECEDENTI – In campionato sono 25, il primo si disputò 99 anni fa nella Prima Categoria Emiliana. Conduce il Piacenza per 12 a 9, compreso il 2-1 dell’andata al “Garilli”. L’ultimo successo del Carpi è vecchio di quasi trent’anni, nell’ultima match al “Cabassi”: 2-0 con gol di Aguzzoli e Pini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pezzi, Sabotic, Ligi, Varoli; Saber, Simonetti, Saric; Jelenic; Biasci, Cianci. A disp.: Rossini, Sarzi Puttini, Varga, Magrini, Bellini, Carta, Fofana, Maurizi, Mastaj, Tommasone. All.: Riolfo.

PIACENZA: (3-5-2): Mazzini; Borri, Millesi, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Cattaneo, Nannini; Sestu, Paponi. A disp.: Bertozzi, Ansaldi, Castellana, Imperiale, Franchini, Bolis, Scotti, Sylla, Pluidori. All.: Franzini.