Carpi-Pro Vercelli, probabili formazioni | I biancorossi a caccia del successo nel posticipo

C’è da giurarci. Il Carpi camaleonte di Calabro cambierà ancora per battere la Pro Vercelli nel posticipo di lunedì sera (20.30) al “Cabassi”, dare un seguito al blitz di Pescara ed agganciare il Parma all’ottavo posto. Quale variante abbia studiato il tecnico salentino per la formazione che andrà a caccia di altri tre punti, la si vedrà alla presentazione delle distinte. Certo è che per un Carpi che segna poco (appena 24 volte, con dodici gare in bianco), che fa fruttare le sue reti (ognuna vale 1,71 punti in classifica, e che non subisce gol da oltre 300’, il match contro la rognosa Pro Vercelli di Grassadonia – imbattuta da sette turni - offre una ghiotta opportunità di allargare il divario con la zona che scotta per poi (e solo poi..) fare altri tipi di ragionamenti.

La sorpresa in formazione potrebbe essere il sottoimpiegato Malcore (ultima partita da titolare, tre mesi fa contro il Frosinone) in coppia con Melchiorri lì davanti. L’unico tandem di punte di ruolo possibile, considerata la “punizione” inflitta a Nzola e l’assenza certa di Mbakogu che ne avrà ancora per un paio di settimane. Figuriamoci però se Calabro, nella rituale conferenza del pre-gara, scopre le carte sullo starting eleven da schierare contro i piemontesi. ”La svolta? Non saprei, so solo che i ragazzi stanno facendo un grande campionato. Per continuare a fare bene il Carpi deve solo mettere in campo le sue prerogative, come poi è successo a Pescara. La Pro Vercelli ha cambiato modulo rispetto all’andata. Dopo il Foggia è la squadra col maggior possesso palla del torneo, ama palleggiare ed iniziare l’azione da dietro. Malcore? Sto valutando, sarà utile come lo saranno tutti i convocati a seconda del tipo di partita che sarà. Faremo allenamento anche domani mattina (lunedì, n.d.r.), per cui solo all’ultimo istante deciderò. Può apparire una frase fatta, ma quella contro la Pro Vercelli è la partita più difficile della stagione. Noi dobbiamo giocare per salvarci per ottenere il risultato”.

DAL CAMPO - Mbaye è squalificato, le alternative nel ruolo sono diverse, probabile il ricorso a Sabbione, il jolly tuttofare, come ha dimostrato a Pescara, dove ha fatto un gol da…centravanti di sfondamento. Nella Pro Vercelli Paghera in regia in luogo di Vives, appiedato dal giudice.

I PRECEDENTI – In serie B, tra il “Piola” e il “Cabassi”, ben cinque volte su sei è finita 0-0, compresa ovviamente l’andata. L’equilibrio è spezzato dal gol di Di Gaudio che firma l’1-0 del 4 ottobre 2014.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (3-5-2): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Concas, Verna, Sabbione, Garritano, Pasciuti; Malcore, Melchiorri. All.: Calabro.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Konate, Bergamelli; Ghiglione, Germano, Paghera, Castiglia, Mammarella; Morra, Reginaldo. All.: Grassadonia.

ARBITRO: Fourneau di Roma (assistenti Muto e Villa/ quarto ufficiale Zufferli).