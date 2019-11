Carpi-Ravenna, probabili formazioni | Riolfo: "Per vincere serve equilibrio, non frenesia"

Altro derby, altra corsa. Il Carpi aspetta il Ravenna (domenica, 17.30, al “Cabassi”) con un solo obiettivo in testa. Neanche a dirlo, i tre punti. Che, sia ben chiaro, sono tutt’altro che scontati, visto l’andazzo recente di una squadra che promette sempre bene ma spreca troppo in avanti e talvolta si distrae, pagando un prezzo altissimo, forse anche superiore ai suoi demeriti.

E’ di certo il momento più delicato della stagione. Ma il Riolfo-pensiero, alla vigilia, nella consueta chiacchierata con la stampa, è lucido e sereno. In soldoni, al Carpi serve in primis aggiustare la mira sotto porta. “La rabbia c’è ma è moderata” – spiega il tecnico - “Non è il modo giusto per approcciarsi alle partite. Ripartiamo dagli aspetti positivi, dalle occasioni che abbiamo prodotto nelle due partite dalle quali non è arrivato neanche un punto, ma la rabbia eccessiva ci farebbe perdere l’equilibrio necessario per tirar fuori una prestazione all’altezza. So anche io che ci sono degli aspetti da migliorare, e ci stiamo lavorando. L’allenamento è una cosa, la partita è un’altra. Quando fallisci delle occasioni per una questione di centimetri il caso non c’entra. Bisogna solo lavorare per migliorarsi ed andare incontro alle aspettative che ci sono create da questo gruppo, sia aiutando sia i più giovani che i più esperti che necessitano ugualmente di un valido supporto”.

Sul Ravenna, l’avversaria di turno aggiunge: “Buona squadra con un reparto offensivo ricco di attaccanti di movimento come Giovinco, Raffini e Nocciolini, cui bisogna prestare la massima attenzione. Ma ogni gara è così, basta guardare l’Imolese: è vero che era ultima in classifica ma nelle precedenti gare si era divorata tantissimi gol”

I PRECEDENTI – Quella in programma al “Cabassi” è la partita numero 50 fra i due club. Comanda il Ravenna (22 vittorie a 12). Per risalire ad un successo biancorosso bisogna spulciare gli almanacchi all’indietro, fino al 1988 (3-0 in serie C2).

DAL CAMPO – Non convocati Grieco e Pellegrini, per il resto Riolfo potrà contare a pieno regime anche su Vano che in settimana si è allenato a pieno solo da venerdì. Rossoni titolare sulla fascia destra in difesa. Nel Ravenna del tecnico Foschi non ci sarà lo squalificato Sirri. Indisponibile Pellizzari, qualche problemino fisico in settimana per Sabba e Purro. Recuperato invece Martinelli che partirà dal 1’.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Saric; Vano, Jelenic. All.: Riolfo.

RAVENNA: (3-5-2): Spurio; Ronchi, Jidayi, Martinelli; Grassini, Selleri, D’Eramo, Lora, Purro; Nocciolini, Giovinco. All.: Foschi.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo.