Carpi-Salernitana, probabili formazioni | Castori suona la carica: "E' l'ora di vincere"

Arriva la Salernitana al “Cabassi” (ore 15) in una domenica calcisticamente caldissima, a dispetto delle temperature polari. Se non è una delle partite più importanti della recente storia biancorossa, poco ci manca. Relegato sul penultimo gradino, a secco di successi casalinghi, peggiore attacco della B, reduce da due sconfitte di fila a dispetto di prestazioni all’altezza, il Carpi è chiamato a vincere per dare una sterzata al suo balbettante cammino ed a dispetto di un’avversaria di indubbia qualità e per giunta anch’essa arrabbiata per due stop di fila. Se salvezza sarà per Castori tanta parte avrà questa gara per i biancorossi, che non vincono ormai sul terreno di casa da quasi nove mesi (2-1 con la Ternana lo scorso 29 marzo) ma che per una volta si affidano alla tradizione che li vuole sempre vincenti contro i granata (quattro gare in campionato ed una di Coppa).

Castori (che è un ex) presenta così il match: “E’ ora di vincere” – parte così il mister biancorosso – “E lo possiamo fare solo mantenendo attenzione e concentrazione per tutti i 90’. Perché la squadra sta bene, riesce a mantenere un ritmo alto, è aggressiva e propositiva ma nelle ultime gare ha vanificato tutto con qualche distrazione. E’ ora di sfatare finalmente questa maledizione del Cabassi che dura da troppo tempo, non credo sia il caso di fare troppi discorsi o tirar fuori chissà quale argomento”. Sulla Salernitana aggiunge: “Squadra di rango, di qualità, ma spero di tener loro testa. Colantuono lo conosco bene, è uno tosto come la sua squadra, molto ben organizzata e di grande esperienza. Sarà una gara molto tirata e combattuta e secondo me anche molto tattica. Conterà più di ogni altra cosa la voglia della squadra di fare risultato pieno. Il nostro assetto? “Vediamo, a Pescara ho messo cinque in mezzo perché il loro centrocampo è il più forte della categoria e se metti due punte te le fanno girare a vuoto. Invece siamo riusciti a sporcare il gioco dei loro piedi buoni, ma la migliore occasione l’abbiamo avuta noi”. Formazione? “La annuncerò domani alle 13.30 alla squadra. Serraiocco e Pasciuti hanno recuperato e sono disposizione. Ma debbo ancora decidere”.

I dubbi di Castori sono diversi: il portiere (il recuperato Serraiocco oppure confermare Piscitelli al posto dello squalificato Colombi), l’impiego o meno di Pasciuti (che non è al meglio, pronto un centrocampo “muscolare”), e il partner da affiancare ad Arrighini in attacco (Concas o Mokulu?). Nella Salernitana Colantuono torna di sicuro alla difesa a tre, e sta pensando a Mazzarani in mezzo e Djuric in attacco, sacrificando così Jallow e Rosina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CARPI (4-4-1-1): Serraiocco; Pachonik, Poli, Buongiorno, Pezzi; Jelenic, Sabbione, Di Noia, Piscitella; Concas; Arrighini, A disp.: Piscitelli, Frascatore, Ligi, Vano, Romairone, Saric, Barnofsky, Machach, Suagher, Pasciuti, Wilmots, Mokulu. All.: Castori.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; D. Anderson, Akpa-Akpro, Di Tacchio, Mazzarani, Vitale; Bocalon, Djuric. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Casasola, Pucino, Migliorini, Perticone, Palumbo, Castiglia, Jallow, Rosina, Orlando, A. Anderson. All.: Colantuono.

ARBITRO: Massimi di Termoli (ass. Baccini di Conegliano e Borzomì di Torino; quarto uomo Ros di Pordenone).