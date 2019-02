Carpi - Spezia, probabili formazioni | Biancorossi, non resta che vincere

Un mini campionato di tredici gare per giocarsi tutto. Parte dallo Spezia al “Cabassi” (sabato ore 15), almeno nelle intenzioni, la risalita del Carpi in classifica. Il quadro non è affatto roseo, la serie C, di questo passo, appare più di una ragionevole ipotesi. Un solo punticino raggranellato nel 2019 (contro il Verona), l’inevitabile discesa fino all’ultimo posto, conseguenza di dolorose sconfitte (Foggia e Perugia in casa, Cittadella e Brescia fuori), con il contorno non secondario di una casistica da brividi. Rigori sbagliati, distrazioni in difesa e palle gol divorate, per tacere di errori arbitrali, come nell’ultima sfortunata occasione, quando, per la prima volta in dieci anni di gestione, è “sceso in campo” anche l’ad Bonacini.

Per evitare la retrocessione, tuttavia, il gruppo capitanato da Poli ha necessità di resettare i cattivi pensieri, e concentrarsi su un impegno alla volta, confortato dal livello dell’ultima prestazione (contro il Perugia). Senza lambiccarsi troppo il cervello a guardare la classifica, che ora offre un solo ragionevole obiettivo, quello di acciuffare il quart’ultimo posto che vale i play-out, visto che la salvezza diretta è per ora distante sette punti (Ascoli).

Tre partite in otto giorni. Martedì sera a Cosenza, sabato prossimo arriva l’Ascoli. Intanto però c’è da pensare allo Spezia, ferito dalla sconfitta al “Picco” col Verona ma nonostante tutto in piena zona play-off. La compagine guidata da Marino non è di certo l’avversario ideale da affrontare in questo momento per i biancorossi, ma chi lo sarebbe a questo punto della stagione?

CASTORI – “Settimana fondamentale, fra otto giorni mancheranno solo dieci gare. Ma le partite le guardiamo una alla volta ed alla fine faremo le somme. A me in carriera nessuno ha regalato nulla. Ripetere la prestazione col Perugia sarebbe già una buona base per fare risultato con lo Spezia, squadra di qualità e che in lotta per i play-off. Mi aspetto un Carpi in linea con le ultime sfortunate prestazioni sperando ovviamente in un risultato diverso. Due punte di ruolo? Sono quattro anni che sono a Carpi e mi fate sempre la stessa domanda – replica – la squadra ha degli equilibri consolidati e può capitare di cambiare in corsa, ma spesso non digerisce il modulo e perde qualcosa in mezzo”.

DAL CAMPO – Squalificato Sabbione, di nuovo a disposizione Pezzi, recuperati anche Di Noia e Vano, Concas non è al meglio ma nella lista ci sarà. Out Suagher, Colombi, Rizzo, Romairone e Wilmots. Nello Spezia assenti Capradossi e Da Cruz, nessun problema per De Col.

CHARITY SPONSOR – E’ la onlus “Amo”, attiva a Carpi dal 1997, (l’acronimo sta per “associazione malati oncologici”), il terzo “charity sponsor” che a partire dalla gara contro lo Spezia comparirà sulle maglie del Carpi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Buongiorno; Coulibaly, Pasciuti, Jelenic; Rolando, Cissè, Mustacchio. All.: Castori.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke, Galabinov, Bidaoui. All.: Marino.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (assistenti Fiore di Barletta e Pagnotta di Nocera Inferiore, quarto ufficiale Arace di Lugo di Romagna).

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!