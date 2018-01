Carpi-Spezia, probabili formazioni | I biancorossi cercano gol e riscatto

Ritornello Carpi, gol, vittoria e svolta cercansi per scacciare le nubi. Al Cabassi c’è lo Spezia (ore 15), e la squadra di Calabro, che ha vinto solo quattro volte nelle ultime 18 gare dopo la partenza sprint delle prime tre giornate, è rabbiosa e determinata a rialzarsi ed a invertire le ultime tendenze. E’ forse uno snodo fondamentale della stagione. Anche da questa partita si capirà che tipo di girone di ritorno aspetta i biancorossi. Dopo lo stop di Novara e in generale una serie di partite in cui le conclusioni verso la porta avversaria sono ridotte al minimo, i biancorossi si affidano pure ai talismani, perché tale è lo Spezia che in serie B è stato battuto cinque volte su sette, ed al quale sono stati lasciati solo due punticini (entrambi al “Cabassi”).

Calabro, “generale bravo e fortunato” secondo l’ad del Carpi Bonacini, medita il riscatto ed auspica un Carpi diverso, nello spirito e nell’atteggiamento, oltreché nella proposta offensiva per scardinare una delle difese migliori della B. Lo Spezia che al Picco ha fermato il Palermo sullo 0-0, bissando il risultato del Tardini col Parma, ha due punti in più in classifica ed una serie positiva aperta. Ultimamente si è pure rinforzato con Palladino dal Genoa e Mora, il “poeta” della Spal. Un’avversaria in salute che Calabro fotografa così: “Lo Spezia ha subito zero gol nelle ultime cinque gare e ha una media di 2.20 punti a partita, meglio anche del Palermo. Questo spiega che squadra andiamo ad affrontare. Un’avversaria che ha un’identità precisa con un undici stabile e che si è rinforzata sul mercato con innesti di grande valore. Mi aspetto dalla mia squadra l’atteggiamento giusto, la cosa più importante per affrontare lo Spezia”.

E il Carpi? “La squadra a Novara non è piaciuta a nessuno, a me per primo” – ammette il tecnico biancorosso – “però non ci dobbiamo abbattere perché quando si vedono lavorare questi ragazzi durante la settimana le sensazioni sono sempre positive ma certe cose vanno fatte sicuramente meglio contro lo Spezia”. Sulle difficoltà offensive della sua squadra aggiunge: “Bisogna analizzare le ultime partite: col Frosinone siamo rimasti in dieci uomini presto ma abbiamo fatto una buona partita, mentre a Cittadella non abbiamo avuto tante occasioni ma oltre al gol vittoria abbiamo anche avuto l’occasione per chiuderla. E’ un dato che sicuramente va preso in considerazione e su cui stiamo lavorando, a Novara certe cose non sono migliorate ma continuando a lavorare bene si sistemeranno anche questi aspetti. Non contano moduli e schemi, è sempre l’atteggiamento a fare la differenza. Anche Melchiorri sta dando continuità al lavoro settimanale, la cosa più importante per lui. Con Mbakogu si stanno conoscendo e si stanno amalgamando, hanno caratteristiche diverse e possono fare bene se supportati da una squadra che li accompagni come loro devono aiutare la squadra in fase difensiva”.

DAL CAMPO – Rientra Sabbione dopo tre turni di squalifica. Si rivede Giorico, allenatosi per bene per tutta la settimana. Problemi per Brosco e Verna, Mbakogu (tenuto a riposo precauzionalmente) ci sarà in attacco a far coppia con Melchiorri. Nello Spezia Gallo ci pensa su se far debuttare Mora e se ripescare Juande a centrocampo. Fatto sta che in attacco potrebbe schierare tutti insieme Palladino, Granoche e Gilardino. Non propriamente un trio di sbarbatelli.

MERCATO - Le novità in organico biancorosso sono diverse: Anastasio al Parma (via Napoli), Yamga al Pescara (via Chievo), Vitturini alla Carrarese (via Pescara), Manconi al Livorno (via Novara). Carletti al Teramo non è ancora ufficiale, Romano e Prezioso saluteranno per finire in C, rispettivamente alla Casertana e al Bisceglie. In entrata il club biancorosso sta lavorando per alcuni colpi last minute: i nomi sempre quelli, Valzania dal Pescara (cartellino dell’Atalanta), Machach in prestito dal Napoli, Chiricò dal Foggia. Ma se ne riparlerà dopo lo Spezia. Svolta o non svolta.

CARPI – SPEZIA

CARPI (3-5-2): Colombi; Capela, Brosco, Ligi; Pachonik, Sabbione, Giorico, Saric, Bittante; Melchiorri, Mbakogu. A disp.: Serraiocco, Brunelli; Sabbione, Sabbione, Poli, Verna, Saber, Mbaye, Calapai, Belloni, Malcore, Nzola. All.: Calabro.

SPEZIA (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Maggiore, Mora; Mastinu; Granoche, Gilardino. A disp.: Bassi, Manfredini; De Francesco, Ceccaroni, Capelli, Juande, Ammari, Forte, Marilungo, Palladino. All.: Gallo.

ARBITRO: Giua di Sassari (Cipressa/Scatragli; Curti)