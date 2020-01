Cesena-Carpi, probabili formazioni | Il riscatto del Carpi passa da Cesena

Archiviato – non senza polemiche – il ko di Vicenza, il Carpi cerca il riscatto a Cesena dove in passato non ha mai vinto. Si tratta del match rinviato un mese fa, in conseguenza dello sciopero della Lega Pro, e che viene recuperato oggi, come tutta la prima giornata di ritorno.

La squadra di Riolfo, tra l’altro, non sarà neanche al meglio, viste le assenze degli squalificati Jelenic e Maurizi (due giornate a testa in seguito alle espulsioni del “Menti”) e dell’infortunato Pellegrini. Acciaccato anche Rossoni, per cui ad esterno destro bisognerà adattare chi non ricopre abitualmente quel ruolo, candidato Sabotic con inserimento centrale di Boccaccini accanto all’ex Ligi. Dietro le punte Vano e Biasci sarà avanzato Saric con Simonetti o Carta che si affiancano in mezzo al campo a capitan Pezzi ed a Saber. Si volta pagina, Vicenza e le sue scorie vanno immediatamente messe da parte per cercare il successo (non facile) a Cesena. Ci vuole la “testa pulita”, per dirla con Pezzi, per resettare un match duro e spigoloso come quello del “Menti” e concentrarsi sul presente.

LE PROBABILI FORMAZIONI (IN CAMPO ORE 18.30)

CESENA (3-4-2-1): Marson; De Santis, Brignani, Sabato; Zampano, Rosaia, De Feudis, Valeri; Franco, Borello; Butic. All.: Modesto.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Sabotic, Ligi, Boccaccini, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Simonetti; Saric; Vano, Biasci. All.: Riolfo.

ARBITRO: Feliciani di Teramo