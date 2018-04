Chievo Sassuolo, probabili formazioni | Iachini insiste dopo il punto contro il Napoli

Match fondamentale per la stagione; scontro diretto tra due squadre che in questo momento devono stare attente prima di tutto a non farsi male. La situazione di classifica non è delle migliori, ma non è nemmeno disperata soprattutto dopo i buoni risultati di sabato scorso. Clacio d'inizio alle 18.30.

QUI CHIEVO – Assenti Dainelli e Jaroszynski per infortunio mentre Tomovic dovrà saltare il turno per squalifica. Dopo la vittoria in rimonta contro la Sampdoria mister Maran punterà sul 4-4-1-1 con Birsa alle spalle di Inglese unica punta. Sulla mediana Radovanovic e Hetemaj saranno affiancati da Castro e Giaccherini.

QUI SASSUOLO – Ancora indisponibile Letschert, fuori dai giochi ormai da mesi. Mister Iachini conferma la difesa a tre con Goldaniga, Acerbi e Peluso; a centrocampo ancora spazio a Sensi che ha giocato una grande partita contro il Napoli, mentre in dubbio potrebbe essere Mazzitelli. In attacco saranno ancora Berardi e Politano a formare la coppia offensiva, con Babacar pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-4-1-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Birsa; Inglese.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Adjapong; Berardi, Politano.