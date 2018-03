Chievo-Sassuolo rinviata. La Serie A si ferma per la morte di Davide Astori

In seguito alla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, la giornata odierna del campionato di serie A è rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa presa dal Commissario Straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malagò.

Rinviata dunque anche Chievo-Sassuolo, match da non sbagliare per i neroverdi che si sono riavvicinati in maniera pericolosa alla zona retrocessione dopo le ultime sconfitte.

QUI CHIEVO - Qualche dubbio per mister Maran che convoca Inglese e Gamberini non al meglio; questi dovrebbero però partire dalla panchina. Birsa alle spalle del tandem d'attacco formato da Meggiorini e Pucciarelli.

QUI SASSUOLO - Assente per squalifica Berardi, mentre Matri e Letschert sono ancora out per infortunio. Iachini opta per il 3-5-2, con Babacar e Ragusa in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Pucciarelli.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga; Peluso, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Politano; Babacar, Ragusa.