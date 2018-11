Chievo Sassuolo, probabili formazioni | Neroverdi a caccia dell'Europa

Padroni di casa che devono ancora trovare punti veri in campionato dopo la penalizzazione che li sta tenendo fermi a -1, complici anche i risultati deludenti nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Ventura. I neroverdi hanno rallentato rispetto all'inizio di campionato, ma rimangono in linea con gli obiettivi tenendosi lontani dalla zona rossa della classifica e vicina alla zona Europa.

QUI CHIEVO - Ventura dovrà fare a meno di Barba, Cacciatore, Djordjevic, Rigoni e Tomovic, tutti infortunati. 4-3-2-1 per il Chievo con Giaccherini e Birsa a supporto di Stepinski. In difesa la coppia di centrali sarà composta da Rossettini e Cesar.

QUI SASSUOLO - Boga e Bourabia assenti per infortunio. Nel 3-4-3 De Zerbi mantiene le fasce occupate da Lirola e Rogerio, mentre in difesa Marlon e Ferrari affiancheranno Magnani. In attacco probabile titolare Djuricic.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar, Depaoli; Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Sensi, Rogério; Djuricic, Boateng, Berardi.