Cittadella-Carpi, probabili formazioni | Ai biancorossi serve un'altra impresa in Coppa

Una Coppa Italia dal profumo di serie B per il Carpi ad una settimana dall’inizio del campionato di C. I biancorossi, infatti, dopo aver espugnato Livorno domenica scorsa, vanno a far visita a quel Cittadella (stadio Tombolato, stasera, ore 20.30) che hanno sfidato più volte – anche ai play-off – nel corso dell’esaltante quinquennio tra i cadetti.

Perdere non fa piacere a nessuno, né tantomeno al giovane Carpi di mister Riolfo che si giocherà la qualificazione anche contro la più quotata avversaria. La squadra di Venturato, infatti, solo tre mesi fa è andata vicinissima ad una meritata promozione in serie A. Solo una direzione arbitrale avversa ha negato in quel di Verona il sogno alla “città murata”. Più realisticamente però, al di là di un possibile incrocio con la Fiorentina in autunno, suggestivo e prestigioso finché si voglia, a Riolfo interessa testare la sua squadra in vista del debutto in campionato contro il Cesena, domenica 25 al “Cabassi”

La formazione - ed a maggior ragione il modulo – non dovrebbero essere molto distanti da quella che ha vinto a Livorno. Uniche due novità in campo Lomolino a sinistra al posto di Sarzi Puttini e Saric in luogo di Maurizi. Convocato anche il portiere Nobile, l’ultimo arrivato dalla Pro Vercelli. Arrighini, ex di turno, tuttavia, scalpita per una maglia da titolare. Nel Cittadella assente Iori squalificato, al suo posto il giovane Branca.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Drudi, Adorni, Rizzo; Vita, Pavan, Branca; Gaegiulo; Djaw, Celar. A disp.: Paleari, Camigliano, Rosa, Bassaglia, D’Urso, Proia, Panico, Rosafio, Vrioni, ll.: Venturato.

CARPI (4-3-2-1): Rossini; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Lomolino; Carta, Pezzi, Saber; Jelenic, Saric; Vano. All.: Riolfo. A disp.: Nobile, Sarzi Puttini, Varoli, Maurizi, Grieco, Rolfini, Fofana, Romairone, Carletti, Arrighini.

ARBITRO: Volpi (sez. di Arezzo).