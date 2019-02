Cosenza-Carpi, probabili formazioni | Biancorossi in Calabria nella tana dei lupi

Sfruttare l’onda lunga del successo sullo Spezia per andare a caccia di punti anche a Cosenza per la terza trasferta calabrese della sua storia dopo quelle di Lamezia (serie D, playoff 2010) e Reggio Calabria (serie B, 2013), entrambe vinte. Stasera (ore 21), al “San Vito-Marulla” il Carpi sfida la squadra più in forma del torneo, il Cosenza di Piero Braglia che ha nove punti in più, grazie ad un allungo deciso che si è concretizzato in particolar modo negli ultimi quattro turni (tre successi). Ma soprattutto un’avversaria ricca di ex: Verna è tornato al Pisa a gennaio, in compenso nell’organico rossoblù figurano Bittante, Capela, Garritano, e quel Tutino che rientra dalla squalifica proprio contro il Carpi dopo il “dietro front della scorsa estate qualche giorno dopo l’inizio della preparazione estiva.

Niente conferenza stampa per Castori, visto che la comitiva biancorossa, allenatasi domenica al “Cabassi”, è partita ieri di buon mattino per il ritiro calabrese, sede della rifinitura. Non fanno parte della comitiva lo squalificato Jelenic, gli acciaccati Rizzo, Cissè, Colombi, Suagher, Wilmots e Romairone e gli esclusi (scelta tecnica) Saric, Barnofsky e Marcjanik. Torna Sabbione che farà coppia con Kresic in difesa, dove in esterno agiranno Pachonik e Poli, se recupererà appieno. Inamovibile Coulibaly in mezzo, ballottaggio Pasciuti-Vitale, sulle fasce Mustacchio e Rolando, quindi Concas in appoggio ad Arrighini.

Nel Cosenza squalificati Dermaku e Mungo. Non convocati gli infortunati Corsi, Embalo, Trovato ed Idda. Maglia celebrative per festeggiare i 105 del club (che per la verità è fallito e poi rifondato diverse volte). Braglia

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Litteri, Tutino. All.: Braglia.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Kresic, Poli; Mustacchio, Coulibaly, Pasciuti, Rolando; Concas; Arrighini. All.: Castori.

ARBTRO: Pezzuto di Lecce (Capaldo/Rossi; Dionisi).

