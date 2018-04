Crotone Sassuolo, probabili formazioni | Neroverdi verso la salvezza matematica

Lunch match per il Sassuolo allo 'Scida' di Crotone domani. I neroverdi sono ormai salvi con 8 punti sulla terzultima e una striscia rassicurante di risultati positivi, mentre i calabresi sono costretti a vincere avendo solamente due punti di distanza dalla Spal.

QUI CROTONE - Conferma il 4-3-3 Zenga che ha ottenuto buoni risultati con questa formazione. Anche gli interpreti saranno in gran parte gli stessi della scorsa giornata, ma in attacco Stoian potrebbe insidiare le posizioni di Trotta e Nalini, mentre Simy è confermatissimo al centro de tridente offensivo.

QUI SASSUOLO - Assente Adjapong per squalifica, mister Iachini potrebbe avanzare Dell’Orco sulla fascia, con Rogerio, che ha fatto ottime prestazione, sul lato opposto. In attacco pronto il tandem Berardi-Politano con Ragusa e Babacar pronti a subentrare a gara in corso. Sulla mediana Magnanelli sarà affiancato da Missiroli e Mazzitelli.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Nalini.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Peluso, Acerbi, Lemos; Dell'Orco, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano.