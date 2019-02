Empoli Sassuolo, probabili formazioni | Dubbi in attacco, Berardi in forse

Questo pomeriggio si sfideranno al 'Castellani' Empoli e Sassuolo. I padroni di casa non vincono da inizio dicembre e sono piombati in una situazione piuttosto delicata di classifica; i neroverdi si tengono invece tranquilli rispetto alla salvezza con alti e bassi che si sono alternati nel corso del campionato, ma la sconfitta con la Juventus li ha fatti allontanare forse troppo dalla zona Champions. Fischio d'inizio alle ore 15.

QUI EMPOLI - 3-5-1-1 per mister Iachini che punterà sui titolarissimi partendo dalla difesa composta dall'ex Dell'Orco, Veseli e Silvestre. Alle loro spalle, dal 1' ci dovrebbe essere Dragowski. Sulle fasce Di Lorenzo e Pasqual mentre in mediana agiranno Krunic, Bennacer e Traorè. In attacco un altro ex, Farias, insieme all'esperto Caputo.

QUI SASSUOLO - Magnanelli va in panchina, a centrocampo ci sarà Sensi insieme a Locatelli e Duncan. Pochi dubbi per i terzini che saranno come sempre Lirola e Rogerio, entrambi molto costanti nel rendimento. Qualche sorpresa potrebbe esserci in attacco con Berardi in forse e Boga pronto a sostituirlo. Sicuro sembra essere Djuricic che sta crescendo molto e dubbio al centro tra Matri e Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias; Caputo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Boga, Matri, Djuricic.

