Feralipisaló Modena, probabili formazioni | Rientra Tulissi, ancora out Gagno

Dopo il pareggio agguantato nel finale contro l’Imolese al ‘Braglia’ i canarini si preparano ad affrontare la Feralipisaló di mister Sottili. In palio per il Modena c’è la permanenza in zona playoff. Fischio d’inizio alle ore 17.30.

QUI FERALIPISALÓ - Mister Sottili non può contare su Giani, Tirelli, Carraro e Caracciolo, mentre sono in dubbio Pesce, Legati e Maiorino. Al centro della difesa ci saranno Magnino e Rinaldi, in mediana Guidetti. Bertoli sarà la punta supportata da Ceccarelli e Scarsella.

QUI MODENA - Ancora out Gagno Perna e Sodinha, mentre rientra dalla squalifica Tulissi che torna titolare alle spalle di Ferrario e Spagnoli. In porta ancora Pacini, a centrocampo pare ancora una volta confermato Muroni con Rabiu e Davì.

PROBABILI FORMAZIONI

FERALIPISALÓ (4-3-2-1): De Lucia; Vitturini, Magnino, Rinaldi, Eguelfi; Baldassin, Guidetti, Altobelli; Ceccarelli, Scarsella; Bertoli.

MODENA (4-3-1-2): Pacini; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Davì, Rabiu, Muroni; Tulissi; Spagnoli, Ferrario.