Fiorentina Sassuolo, probabili formazioni | Squalificato Locatelli, Magnanelli titolare

Posticipo del lunedì che chiude la giornata di campionato per il Sassuolo. I neroverdi sono attesi dalla trasferta di Firenze dove troveranno una squadra fisicamente forse stanca per l'impegno di Coppa Italia, ma con tanta voglia di riscatto dopo essere stata eliminata dall'Atalanta nella semifinale di mercoledì scorso. Fischio d'inizio alle ore 21.

QUI FIORENTINA - Dopo il match di Coppa Italia giocato mercoledì scorso e perso contro l'Atalanta, Montella pensa a qualche variazione nei titolari. Nella difesa a tre giocheranno Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo. In mediana Benassi, Fernandes e Dabo saranno affiancati da Chiesa e Biraghi, mentre nel tandem d'attacco ci saranno Simeone e Muriel. In panchina Veretout e Gerson pronti ad entrare a partita in corso.

QUI SASSUOLO - Assente Locatelli squalificato, a centrocampo posto per Magnanelli, Duncan e Sensi. In difesa Demiral sarà ancora titolare, insieme a Ferrari con cui formerà la coppia di centrali; sulle fasce Lirola a destra e Rogerio a sinistra con Peluso a insidiare la maglia da titolare. In attacco l'ex Babacar giocherà con Berardi e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Fernandes, Dabo, Biraghi; Simeone, Muriel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

