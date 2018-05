Frosinone-Carpi, probabili formazioni | A Frosinone sfida mai banale

Il Carpi debutta allo “Stirpe” di Frosinone (sabato, ore 15) con la salvezza in tasca e con la forza dei nervi distesi per onorare la sfida e il campionato stesso. I biancorossi, diventano dunque arbitri della lotta per la promozione in serie A, che vede i ciociari padroni di casa terzi con un punto di ritardo sul Parma che domenica gioca a Cesena. Frosinone-Carpi è ormai una “classica”, perché se è vero che fino al novembre 2014 neanche si “conoscevano”, le due squadre poi hanno dato vita a nove partite intense ed equilibrate. Proprio il Carpi, in Ciociaria, sarà ricordato come la squadra che ha chiuso per sempre il vecchio “Matusa”, con la straordinaria vittoria (0-1, gol di Letizia) in nove contro undici del 29 maggio dell’anno scorso, che impedì ai favoritissimi padroni di casa l’accesso alla finale play-off.

Le motivazioni sono alla base di tutto. Il Frosinone è caricato a pallettoni: giocherà in casa davanti a 15 mila tifosi ed è logicamente favorito. Il Carpi non vince da sette partite ed è oggettivamente destinato alla sconfitta. Ma calcio e logica, spesso, non sono neanche lontani parenti. Soprattutto quando ci sono vecchie storie che riaffiorano. E così la sfida dello “Stirpe”, la nuova casa del Frosinone, si arricchisce di aspetti che appunto sfuggono alla logica. Il Carpi non vuole fare da tappetino, darà tutto quello che può per onorare al meglio la sfida e mettere i bastoni fra le ruote a Dionisi e compagni.

Calabro e la squadra sono partiti in mattinata e non c’è stata la consueta conferenza stampa della vigilia. Ha parlato Longo, tecnico dei giallazzurri frusinati. “Gara importantissima, forse decisiva. Il Carpi ha la testa libera, e contro queste squadre è sempre difficile. Mi aspetto un Carpi che concederà poco, sarà molto contratto ma poi sarà pronto a ricercare la profondità. Sarà importante avere la spinta del nostro pubblico, a prescindere se ci sarà il tutto esaurito o meno”.

DAL CAMPO – Di Chiara, Pasciuti, Verna, Mbaye e Concas di nuovo in campo dal 1’. Capela è di nuovo in gruppo. Nel Frosinone assenti Bardi, Crivello, Soddimo e Maiello.

FROSINONE (4-2-3-1): Vigorito; Ciofani II, Terranova, Ariaudo, Brighenti; Chibsah, Gori; Paganini, Ciano, Dionisi; Citro. A disp.: Zappino, Palombo, Russo, Krajnc, Sammarco, Volpe, Kone, Matarese, Besea, Frara. All.: Longo.

CARPI: Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pasciuti, Verna, Mbaye, Saric, Di Chiara; Concas; Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Brosco, Palumbo, Pachonik, Bittante, Giorico, Garritano, Jelenic, Saber, Mbakogu, Malcore. All.: Calabro.

ARBITRO: Giua di Olbia (Lombardi/Cipressa; Paterna).