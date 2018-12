Frosinone Sassuolo, probabili formazioni | Babacar ancora titolare, dubbio Sensi

Scontro da non sbagliare per i neroverdi che vogliono rimanere agganciati al treno europeo. Oggi in programma la trasferta di Frosinone con calcio d’inizio alle 15.

QUI FROSINONE - Classifica che fa paura per il Frosinone, chiamato a vincere oggi in casa contro il Sassuolo. Longo pensa al 3-4-2-1 con Ciano e Campbell a sostegno di Ciofani in attacco. Sulla mediana Chibsah e Maiello.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Boateng, Babacar sembra essere favorito ancora una volta come titolare su Matri, pronto a entrare dalla panchina. Difesa a tre con Marlon, Magnani e Ferrari, mentre a centrocampo Sensi dovrebbe battere Magnanelli.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.