Genoa Sassuolo, probabili formazioni | Demiral deve aspettare, assente Magnanelli

Dopo una vittoria casalinga molto convincete contro il Cagliari, i neroverdi sono pronti alla trasferta di Genova, sponda rossoblù. L'Europa è sempre vicina ed è questo il momento per mettercela tutta per raggiungere l'obiettivo.

QUI GENOA - E' l'ex neroverde Sanabria ad avere il compito di non far rimpiangere Piatek, già idolo al Milan. Assenti Rolon e Hiljemarak, Prandelli pensa al 4-4-2 con Kouamè in attacco insieme al nuovo arrivato, mentre Sturaro e Miguel Veloso saranno sulla mediana, ai loro fianchi Lazovic e Bessa.

QUI SASSUOLO - Assenti Marlon e Magnanelli, De Zerbi pensa a Magnani titolare in difesa mentre a centrocampo ci sarà Sensi con Bourabia e Duncan. In attacco ormai imprescindibile Berardi con Djuricic dal lato opposto e Babacar al centro. Sulla fascia sinistra ancora spazio a Rogerio che sta facendo molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Sturaro, Miguel Veloso, Bessa; Kouamé, Sanabria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

