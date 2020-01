Genoa Sassuolo, probabili formazioni | I neroverdi sfidano l'ultima in classifica

Finita la sosta, si riparte con la diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone di andata. I neroverdi affronteranno la trasferta di Genova contro l'ultima in classifica che ha richiamato in panchina Davide Nicola. Calcio d'inizio alle ore 18.

QUI GENOA - Comincia la cavalcata dei rossoblù di Genova che devono cercare di lasciare l'ultimo posto in classifica in cui sono piombati dopo tre sconfitte consecutive. In panchina torna Nicola che riparte dal 3-5-2 con Perin tra i pali. In attacco si rivede Pandev, dopo i due turni di squalifica, insieme a Favilli. In mediana Jagiello, Radovanovic e Sturaro.

QUI SASSUOLO - Dopo la beffa contro il Napoli che ha fatto chiudere il 2019 con una sconfitta (sebbene immeritata) ai neroverdi, la squadra di De Zerbi cerca di tenersi lontana dalla zona calda e avvicinarsi il più possibile alla zona europea. Assenti Defrel, Chiriches e Marlon, nella difesa a quattro giocheranno Toljan, Ferrari, Romagna e Kyriakopoulos. Berardi in panchina, in attacco ci sarà Caputo con Boga, Traorè e Duncan alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Favilli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga, Duncan, Traorè; Caputo.