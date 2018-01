Genoa Sassuolo, probabili formazioni | Rientrano Berardi e Goldaniga

Riparte il campionato con il girone di ritorno e il Sassuolo è subito atteso a Genova dove la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il cambio in panchina. I neroverdi hanno chiuso bene l'anno e il girone di andata dopo un avvio poco soddisfacente e anche in questo caso a produrre effetti è stato il cambio di allenatore.

QUI GENOA – Tanti assenti per mister Ballardini, non ci saranno infatti Izzo, Miguel Veloso e Migliore. Dubbi per Taarabt non è al meglio, con Pandev che potrebbe avere una maglia da titolare. Sicura invece la presenza di Lapadula nel tandem d'attacco.

QUI SASSUOLO – Tornano tra i convocati Berardi e Goldaniga, entrambi probabilmente in campo dal primo minuto. Il modulo è sempre il 4-3-3 con i soliti dubbi, in particolare in attacco dove Falcinelli e Matri si giocano ogni settimana una maglia da titolare. Ormai deciso il centrocampo con Missiroli, Magnanelli e Duncan, tutti e tre rinati dopo l'arrivo di Iachini. Sulla fascia destra dubbio tra Lirola e Gazzola.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Cofie, Rigoni L., Laxalt; Lapadula, Pandev.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.