Gubbio Modena, probabili formazioni | Perna squalificato, Zaro titolare

Il Modena torna in campo dopo la sconfitta interna con la Reggio Audace. L’obiettivo è tornare a conquistare punti nella trasferta di Gubbio dove ad attenderli ci sarà la squadra di Torrente che ha fatto bene nelle ultime partite e sta attraversando una striscia positiva di risultati. Calcio d’inizio alle ore 15.

QUI GUBBIO – Problemi di infermeria per il Gubbio che dovrà fare a meno di Benedetti, Cenciarelli, De Silvestro, El Hilali, Ricci e Cesaretti. Difficile quindi pensare a troppi cambi di formazione rispetto all’ultimo match con Cinaglia, Konaté e Bacchetti nella difesa a tre; in attacco spazio a Sbaffo insieme a Sorrentino e Manconi.

QUI MODENA – Assente Perna per squalifica, ancora non recupera l’infortunato Spagnoli. Rientra Zaro al centro della difesa e si schiererà insieme a Cargnelutti e Stefanelli. In attacco ballottaggio tra Rossetti e Ferrario con il primo favorito davanti a Duca e Sodinha.

PROBABILI FORMAZIONI

GUBBIO (3-4-2-1): Ravaglia; Cinaglia, Konaté, Bacchetti; Munoz, Malaccari, Lakti, Zanoni; Sbaffo, Sorrentino; Manconi.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Cargnelutti, Zaro, Stefanelli; Bearzotti, Pezzella, Davì, Varutti; Duca, Sodinha; Rossetti.