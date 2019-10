Hellas Verona Sassuolo, probabili formazioni | Berardi e Caputo ancora dal primo minuto

Il Sassuolo torna in campo domani sera nell'anticipo di Serie A sul campo dell'Hellas Verona. Grandi problemi in difesa per i neroverdi che dovranno cercare di sopperire con le grandi qualità in fase offensiva. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

QUI VERONA - Out Badu e non dovrebbero essere del match nemmeno Bessa e Pazzini. Juric schiera un 3-4-2-1 con Amrabat e Miguel Veloso in mediana. Come unica punta si pensa a Stepinski, in vantaggio su Di Carmine.

QUI SASSUOLO - Poca scelta in difesa per De Zerbi nonostante la brutta prestazione del reparto nel match contro l'Inter. Unica variazione dovrebbe essere Toljan titolare a destra. In attacco ancora spazio a Berardi e Caputo insieme a Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Tripaldelli; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.