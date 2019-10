Imolese-Carpi, probabili formazioni | Il Carpi ad Imola vuole rialzarsi subito

Posticipo serale (20.45) per il Carpi, di scena ad Imola contro i rossoblù di casa, ultimi in classifica. Giusto in tempo per metabolizzare lo scivolone casalingo di giovedì scorso nel derby col Modena, i ragazzi di Riolfo hanno in testa un solo obiettivo, i tre punti. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una partita “scivolosa”, piena di rischi contro la squadra di Atzori, che è viva, come dimostra il pari (1-1) infrasettimanale a Gubbio, e che ha in animo di interrompere la pesante striscia negativa casalinga (quattro ko di fila).

Per cui, per aver ragione di un’avversaria così malmessa in classifica, il Carpi dovrà fare molta attenzione, aumentando la concentrazione , aggiustando la mira sotto porta, augurandosi, nel contempo, di non dover fare i conti con un super portiere (come Gagno del Modena) che acciuffa anche le mosche.

Riolfo nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro: “ Fisicamente i ragazzi stanno bene, mentalmente c'è amarezza per non aver raccolto quello che meritavamo dalla partita di giovedì. Ora c'è voglia di riscatto e di riprendere una linea di risultati più positiva”. Qualche acciaccato da derby c’è, Saric per esempio: “ L'hanno suonato ben bene” - sorride amaro il tecnico – “E' uscito che aveva segni di tacchetti da tutte le parti, ma confido nel recupero. Aveva due caviglie messe un po’ così, e lo staff medico ha avuto il suo bel da fare”. Su Biasci il tecnico dice: Per me non esistono giocatori più o meno bravi a partita in corso o dal 1’. Biasci è a tutti gli effetti un titolare. Nelle ultime gare è stato determinante da subentrato ma di certo può esserlo anche partendo da subito”. Manca Lomolino, squalificato. Chi sarà al suo posto? Candidato è Sarzi Puttini, out da un mese. Riolfo non scioglie l’enigma: “E' solo da una decina di giorni che sta lavorando col gruppo e non è ancora al top. Quando ha giocato ha fatto bene, poi ha avuto un problema particolare che l'ha tenuto fuori». Clemente è l’altro candidato ad occupare la fascia sinitra.

DAL CAMPO – Ventisei i convocati, out Grieco ed appunto Lomolino. Diversi i ballottaggi: Pellegrini-Rossoni, Clemente-Sarzi Puttini, Maurizi-Saric e Biasci-Jelenic. Una dimostrazione comunque di una discreta “profondità” della rosa a disposizione di Riolfo che non vuol lasciare nulla di intentato per acciuffare la settima vittoria della stagione. Le rivali in classifica (Vicenza, Sudtirol e Reggiana) hanno fatto bottino pieno, per cui è necessario tenerne il passo.

PROBABILI FORMAZIONI (stadio “Galli” – Imola – 20.45, diretta Raisport)

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Boccardi, Carini, Della Giovanna, Ingrosso; Schiavi, Marcucci, Alimi, Valeau; Ngissah, Vutaj. All.: Atzori.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Maurizi; Vano, Biasci. All.: Riolfo.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore (Festa/Pellino).