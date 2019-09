Imolese Modena, probabili formazioni | Spazio a Rossetti e Bearzotti

Grande attesa per il match dei canarini che domani affronteranno l'Imolese, una squadra che sulla carta dovrebbe essere alla portata, ma che nasconde molte insidie, a partire dall'esperienza in categoria. Il Modena dopo le due sconfitte, di cui l'ultima in casa contro il Padova, deve dimostrare di essere pronto a giocare questo campionato che si è rivelato particolarmente complicato.

QUI IMOLESE - Due punti nelle prime tre gare per la formazione di Coppitelli arriva da un buon pareggio in casa della Reggio Audace e che domani, tra le mura amiche, cercherà di conquistare la prima vittoria della stagione. Tutti a disposizione del Mister che potrebbe andare verso la conferma della formazione della settimana scorsa con il 4-3-1-2. Tentoni a supporto di Padovan e Vuthaj, Marcucci in regia e al centro della difesa l'ex Carini e Checchi.

QUI MODENA - Recuperano Ferrario e Sodinha che non saranno però tra i titolari non essendo al top della forma. All'appello però non manca nessuno, quindi Zironelli potrà gestire la rosa come preferirà. In attacco spazio a Rossetti con Spagnoli, mentre Tulissi si accomoda in panchina. Sulla fascia sinistra occasione per Bearzotti dal primo minuto, mentre in difesa non si tocca nulla con i soliti Politti, Perna e Zaro a coprire Gagno.

PROBABILI FORMAZIONI

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Provenzano, Marcucci, Alimi; Tentoni; Padovan, Vuthaj.

MODENA (3-5-2): Gagno; Politti, Perna, Zaro; Mattioli, Davì, Boscolo Papo, Laurenti, Bearzotti; Spagnoli, Rossetti.