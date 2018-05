Inter Sassuolo, probabili formazioni | Neroverdi in campo senza pensieri

Anticipo prestigioso questa sera a San Siro per il Sassuolo che affronterà l'Inter in piena lotta per l'Europa. Una vittoria per i nerazzurri potrebbe significare riagganciare la Champions, una sconfitta potrebbe significare l'uscita anche dalla Europa League. I neroverdi giocheranno con la mente libera da ogni problema dopo aver conquistato la salvezza matematica domenica scorsa contro la Sampdoria.

QUI INTER - Assente Gagliardini nel 4-2-3-1 di mister Spalletti che userà Icardi come unica punta; alle sue spalle Candreva, Rafinha e Perisic. Borja Valero partirà dalla panchina, mentre in mediana saranno in campo dal primo minuto Vecino e Brozovic.

QUI SASSUOLO - Probabile il ritorno in campo dal primo minuto per Letschert dopo il lungo infortunio. Con lui in difesa ci saranno Lemos e Acerbi. Sulla mediana Magnanelli sarà affiancato da Missiroli e Duncan, mentre sulle fasce ancora spazio ad Adjapong e Rogerio. Berardi-Politano il tandem d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.