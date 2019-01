Inter Sassuolo, probabili formazioni | Anticipo a San Siro per i neroverdi

Comincia con un anticipo di prestigio il 2019 del Sassuolo. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, i neroverdi sono attesi a San Siro, domani sera, contro l’Inter, la vittima preferita della squadra di Magnanelli e compagni. Fischio d’inizio alle 20.30.

QUI INTER - Tra i nerazzurri assente Keita per infortunio. Unica punta sarà Icardi con cui ancora non si è trovato un accordo per rinnovare il contratto. Alle sue spalle l’ex neroverde Politano con Nainggolan e Perisic. In mediana Brozovic e Vecino.

QUI SASSUOLO - Assenti Di Francesco, Marlon e Lemos. De Zerbi ha gli uomini contati in difesa, con Peluso e Dell’Orco che dovrebbero accomodarsi in panchina, mentre al centro torna Ferrari. A centrocampo Magnanelli dovrebbe vincere il ballottaggio con Locatelli. In attacco Djuricic titolare e Boga pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!