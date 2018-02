Juventus Sassuolo, probabili formazioni | Lemos titolare, Babacar in panchina

Alle 15 il Sassuolo è atteso da una Juventus che non può sbagliare. I bianconeri devono infatti vincere per continuare a mettere pressione al Napoli che giocherà questa sera. I neroverdi non conquistano i tre punti dalla vittoria contro l'Inter e sono reduci da una brutta sconfitta contro l'Atalanta.

QUI JUVENTUS - Assente Douglas Costa mentre Bernardeschi dovrebbe partire dal primo minuto. Ancora assenti anche Dybala e Cuadrado. Allegri dovrebbe optare comunque per il 4-3-3, pronto a cambiare in 3-5-2 nel caso in cui Bernardeschi non dovesse riuscire a reggere tutta la partita.

QUI SASSUOLO - Tre assenti, tutti in difesa: Dell'Orco, Goldaniga e Letschert non saranno infatti della partita. Spazio quindi al nuovo acquisto Lemos che farà coppia al centro con Acerbi. In attacco deve attendere ancora Babacar che sarà in panchina e la maglia da titolare andrà a Matri.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Matri, Politano.