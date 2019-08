La stagione ricomincia dove di fatto era finita l’ultima. Il 5 maggio scorso, infatti, proprio al “Picchi”di Livorno i biancorossi, sconfitti per 1-0, conobbero il proprio destino. Ovvero il ritorno in C dopo sei anni (uno di A e cinque di B). Quella di stasera (fischio di inizio ore 20.45) vale “solo” per la Coppa Italia (terza volta negli ultimi cinque anni contro gli amaranto toscani) e un match casalingo di domenica prossima contro la vincente di Cittadella-Padova.

Il nuovo Carpi, rinfrescato e ringiovanito con un occhio al bilancio e l’altro al futuro, non vorrà di sicuro fare brutta figura contro un team di categoria superiore. L’obiettivo del tecnico Riolfo è, tuttavia, valutare i progressi del gruppo a lui affidato in vista del debutto in campionato, fra due settimane contro il Cesena al “Cabassi”. Il tutto, è bene ricordarlo, col mercato ancora aperto e che dovrà necessariamente portare in biancorosso altri elementi, su tutti un portiere titolare che il dg Stefanelli cerca da un po’.

Arrighini non è al meglio (su di lui c’è comunque l’interesse del Monza), per cui Riolfo schiera un “albero di Natale”, un 4-3-2-1, con Jelenic e Maurizi alle spalle dell’unica punta Vano. Pezzi al centro del gioco, con Carta e Saber in supporto. In difesa Sabotic e Ligi centrali, Rossoni, Sarzi Puttini e Lomolino in lizza per due maglie. In caso di parità supplementari ed eventuali rigori.

Questi i numeri di maglia assegnati ai biancorossi per la stagione 2019-2020: 1 Rossini; 2 Rossoni; 3 Sarzi Puttini; 4 Carta; 5 Pezzi; 6 Varoli; 7 Pellegrini; 8 Saber; 9 Rolfini; 10 Saric; 11 Carletti; 12 Mascolo; 13 Sabotic; 14 Poli; 15 Ligi; 16 Romairone; 17 Van der Heijden; 18 Arrighini; 19 Vano; 20 Jelenic; 21 Maroni; 23 Maurizi, 24 Grieco; 26 Lomolino; 27 Fofanà.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2): ZIma; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Agazzi, Luci, Gasbarro; Murilo; Mazzeo, Raicevic. In panchina: Plizzari, Sainte Marie, Coppola, Gonnelli, A. Rizzo, L. Rizzo, Rocca, Del Prato, Porcino, Marsura. All.: Breda.

CARPI (4-3-2-1): Rossini; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Maurizi, Jelenic; Vano. All.: Riolfo. A disp.: Mascolo, Pellegrini, Varoli, Lomolino, Maroni, Romairone, Grieco, Fofanà, Saric, Arrighini, Rolfini, Carletti. All.: Riolfo.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.