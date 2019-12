Milan Sassuolo, probabili formazioni | Dubbi in porta e in difesa per De Zerbi

Settimana impegnativa per i neroverdi che affronteranno domani il Milan a San Siro, poi dovranno subito pensare al recupero contro il Brescia di mercoledì 18 e infine ospiteranno il Napoli nell'ultimo match prima della pausa natalizia. Possibile dunque vedere alcuni cambiamenti di formazione in questa settimana.

QUI MILAN - Niente di nuovo in casa rossonera. Dopo la vittoria di Bologna mister Pioli sembra aver trovato il giusto assetto e riproporrà la stessa squadra contro il Sassuolo. Sulla fascia destra ci sarà Conti, sul lato opposto Hernandez. Bonaventura a centrocampo, mentre in attacco ci sarà il tridente Suso-Piatek-Calhanoglu.

QUI SASSUOLO - Non rientra Consigli, al suo posto ci sarà uno tra Turati e Pegolo. Qualche dubbio anche in difesa con Marlon non al top e il ballottaggio tra Romagna e Peluso. Confermatissimo invece Kyriakopoulos, così come l'attacco che ha fatto divertire contro il Cagliari con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.