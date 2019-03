Milan Sassuolo, probabili formazioni | Rientra Berardi, fuori Duncan

Appuntamento a San Siro per l’anticipo delle 18 tra Milan e Sassuolo. I rossoneri cercano l’accesso alla Champions League e arrivano da un momento di ripresa sul piano dei risultati; i neroverdi non hanno più obiettivi stagionali se non quello di far divertire e ottenere un buon piazzamento.

QUI MILAN - Spazio a Calabria mentre Conti parte dalla panchina. Assenti i due difensori Zapata e Caldara, al centro ci saranno Musacchio e Romagnoli. Nel tridente ci saranno Suso e Castillejo ai lati di Piatek, diventato imprescindibile.

QUI SASSUOLO - Rientra Berardi che torna in attacco insieme a Babacar e ad uno tra Djuricic e Boga sulla sinistra. Assente Dunca, a centrocampo ci sarà Magnanelli con Locatelli e Sensi. Possibile maglia da titolare anche per Adjapong sulla fascia destra.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

