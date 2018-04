Milan Sassuolo, probabili formazioni | Magnanelli squalificato, torna Sensi

Dopo il pareggio insperato conquistato contro il Chievo, i neroverdi si apprestano ad affrontare San Siro contro il Milan con alcune assenze importanti ma con un carattere e una determinazione completamente diversi da quelli visti per gran parte del campionato. Ora la lotta per la salvezza entra nel vivo. Fischio d'inizio alle 20.45.

QUI MILAN - Unico assente Conti, mentre Abate potrebbe partire dalla panchina per un problema muscolare con Calabria pronto a prendere la maglia da titolare. Torna dalla squalifica Biglia; in attacco Cutrone in vantaggio sui "rivali" di reparto.

QUI SASSUOLO - Assenti Adjapong e Magnanelli per la squalifica rimediata contro il Chievo. Non è tra i convocati nemmeno Goldaniga uscito infortunato dall'ultimo match. Spazio ancora a Dell'Orco in difesa, mentre a centrocampo torna Sensi sulla mediana con Rogerio sulla fascia sinistra. Berardi in panchina, in attacco ci saranno Babacar e Politano.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Babacar, Politano.