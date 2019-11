Modena Fano, probabili formazioni | Canarini ad un bivio, vincere a tutti i costi

Vietato sbagliare per i canarini che sono chiamati, in casa, ad affrontare il Fano ultimo in classifica. Il Modena arriva dalla sconfitta di Gubbio che ha lasciato molti malumori, mentre i marchigiani sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Arzignano.

QUI MODENA - Squalificato Pezzella, rientra invece capitan Perna dal turno di stop scontato domenica scorsa. Possibilità quindi per Rabiu di tornare titolare a centrocampo, mentre in attacco solita indecisione con Sodinha che sembra poter partire dal primo minuto insieme a Ferrario.

QUI FANO - Mister Fontana dovrà tentare il tutto per tutto contro il Modena per cercare di staccarsi dall'ultima posizione in classifica, attualmente detenuta a pari punti con l'Imolese dopo essersi fatti scavalcare dall'Arzignano. Per farlo si affiderà a Barbuto e Hicham in attacco.

MODENA (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Perna, Zaro; Bearzotti, De Grazia, Rabiu, Davì, Varutti; Sodinha, Ferrario.

FANO (4-3-3): Viscovo, Ricciardi, Gatti, Carpani, Baldini, De Vito, Parlati, Tofanari, Paolini, Barbuti, Hicham.