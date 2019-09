Modena FeralpiSalò, probabili formazioni | Zironelli conferma gli undici di Imola

Torna al 'Braglia' dopo la vittoria di Imola la squadra di Zironelli che ospiterà la FeralpiSalò reduce da due vittorie in campionato. I canarini dovranno cercare di dare continuità al risultato della scorsa settimana che ha fatto sperare in una svolta soprattutto per la prestazione.

QUI MODENA - Squadra che vince non si cambia, così i titolari contro la FeralpiSalò saranno gli stessi visti a Imola, con la difesa invariata da ormai tante partite, Laurenti sulla fascia destra e Bearzotti a sinistra, mentre in attacco il duo Spagnoli-Rossetti che ha avuto tante occasioni nella scorsa partita.

QUI FERALPISALO' - Arriva al 'Braglia' con un 4-3-2-1 la formazione di Zenoni che tra i pali vedrà De Lucia. Al centro della difesa agiranno Giani e Rinaldi, mentre sulle fasce Zambelli e Contessa, rispettivamente a destra e a sinistra. A centrocampo Scarsella, Magnino e l'ex Carraro, mentre in attacco altri due ex, Stanco e Maiorino, giocheranno con Caracciolo.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-5-2): Gagno; Politti, Zaro, Perna; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, De Grazia, Bearzotti; Spagnoli, Rossetti.

FERALPISALÒ (4-3-2-1): De Lucia; Zambelli, Giani, Rinaldi, Contessa; Scarsella, Magnino, Carraro; Stanco, Maiorino; Caracciolo.